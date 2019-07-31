Дворцы и парки, реки и каналы, разводные мосты Петербурга давно стали визитной карточной Северной столицы. Однако город на Неве таит немало других возможностей для любознательного гостя. Очередную ставку городской комитет по развитию туризма сделал на любовь к детективам - и к отечественному кинематографу. Первые результаты говорят о том, что выиграли все.

Фильмы Игоря Масленникова о знаменитом Шерлоке Холмсе и его друге докторе Ватсоне любимы до сих пор, хотя первые серии сняты ровно 40 лет назад - в 1979 году. Полноправным героем эпопеи о хитроумных расследованиях Петербург (тогда Ленинград) стать, разумеется, не мог, но с ролью Лондона и его предместий справился на отлично. Убедиться в этом можно на пешеходном маршруте, который так и называется - "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Всего маршрут по следам великого сыщика насчитывает 20 объектов

Если пройти весь путь по порядку, то начать его необходимо от станции метро "Черная речка". Здесь, у самого входа в наземный вестибюль, бережно сохраняется здание дачи княгини Салтыковой. В этом затейливом особняке с башенками снимались эпизоды фильма "Кровавая надпись" - сцена между мормоном Энеком Дребером и Джефферсоном Хоупом в исполнении Николая Караченцова. В одной из сцен можно даже увидеть строительный забор - "Черную речку" только строили. Сейчас внутрь особняка даже можно попасть, но интерьеры не сохранились - помещения используются под магазины и кафе.

Номер два на кинокарте Петербурга - дача жены булочника Евгении Гаусвальд. В этом доме жила единственная любовь Холмса Ирен Адлер. В 1990-е годы особняк из дерева и камня перешел в частные руки и едва не погиб от небрежной эксплуатации. Сейчас реставрация дачи Гаусвальд взята под контроль Смольного, ввести объект в эксплуатацию предполагается в декабре 2019 года.

Всего маршрут по следам великого сыщика насчитывает 20 объектов. Витебский вокзал сыграл сразу две роли - вокзалов "Виктория" и "Паддингтон". В фильме "Смертельная схватка" Холмс отправляется отсюда на схватку с Мориарти, затем сюда же прибывает истекающий кровью инженер-гидравлик Виктор Хедерли. Лабиринты торгового квартала "Апраксин двор" сыграли роль лондонских закоулков.

Замыкает маршрут Александровский парк, где снималась самая первая серия "Знакомство", а затем в здании петербургского Арсенала - сцены последнего фильма.