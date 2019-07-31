Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о разрыве контрактов с компанией "Капитал Строийндустрия". Эта фирма одна из многих, которая занимается возведением и ремонтом социальных объектов. Причиной для отказа от услуг застройщика стал срыв срока сдачи корпусов гимназии в Пушкине.

406-я гимназия - настоящая легенда Пушкинского района, учебное заведение неоднократно входило в рейтинги ведущих школ страны. Особенно славится гимназия высоким уровнем преподавания математики и физики.

В гимназии учатся более 900 детей, у учебного заведения два корпуса, один - на Церковной, 16, другой - на Леонтьевской, 10. В 2017 году в зданиях начался капитальный ремонт, завершить его планировалось к 15 декабря 2018 года. Учеников временно перевели в другие школы, здания детских студий и подростковых клубов в Пушкине. Найти свободные места для такого количества учеников оказалось непростой задачей - Пушкин активно застраивается и классы здесь заполнены.

Капремонт шел значительно медленнее ожидаемого. Еще осенью прошлого года у городского комитета по строительству возникли серьезные вопросы к подрядчику - компании "Капитал Стройиндустрия". В декабре 2018-го на площадке побывал врио губернатора Петербурга Александр Беглов и назвал происходящее на территории безобразием. Тогда же застройщику выдали последнее предупреждение, городские власти потребовали сдать школу к 1 сентября 2019 года.

К тому моменту готовность объектов не превышала 15 процентов. Смольный стал оказывать помощь в том, чтобы фирма справилась со своими обязательствами по госконтракту, в частности, на объект был привлечен субподрядчик. Но, несмотря на все усилия, к концу июля готовность корпусов не превышает 65 процентов, и ввести корпус в эксплуатацию к 1 сентября при всем желании уже не представляется возможным.

А это значит, что ученикам гимназии еще один учебный год придется ютиться в неприспособленных для школьных занятий помещениях.

Такая практика, как расторжение договоров с подрядчиками, в Петербурге случай уникальный

- Я принял решение разорвать контракт города с этим подрядчиком. Ставлю задачу комитету по строительству внести информацию в реестр недобросовестных поставщиков и не допускать такие компании к работам на объектах госзаказа, - написал Александр Беглов на своей странице в "ВКонтакте" после посещения корпуса гимназии на Леонтьевской улице.

У "Капитал Стройиндустрии" это не единственный контракт. Фирма также строит поликлинику в Красносельском районе, с этой же компанией заключен договор о поставках оборудования. В связи с ситуацией с гимназией в Пушкинском районе эти контракты также будут разорваны.

К слову, сам директор "Капитал Стройиндустрии" Валерий Батушин признает, что компания несет ответственность за случившееся. Сложившуюся ситуацию он объясняет тем, что до мая этого года компания получала банковские гарантии под выполненные работы. Затем положение фирмы стало ухудшаться, темпы работ замедлились, средств стало не хватать, что фактически и привело к остановке ремонта.

Стоит отметить, что такая практика, как расторжение договоров с подрядчиками, в Петербурге случай уникальный. Обычно заказчики смиряются со срывом сроков или в крайнем случае вводят штрафные санкции.

Но в истории с "Капитал Стройидустрией" такие меры могли бы в принципе оказаться неэффективными. 18 июля по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в компании было введено внешнее наблюдение. Через два дня соответствующая запись появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Иск был подан от подрядной организации "РЦА ВИСКО", компания заявила, что фирма "Капитал Стройидустрия" должна ей по договорам подряда 34,7 миллиона рублей. Таким образом, будущее фирмы, которая вела капремонт в гимназии, пока выглядит весьма туманным, и при сохранении госконтракта существовал серьезный риск того, что учебные корпуса превратятся в долгострой.

Председатель комитета по строительству Петербурга Леонид Кулаков сообщил, что официально расторжение произойдет в августе. К октябрю Смольный намерен объявить новый конкурс и привлечь к работам добросовестного подрядчика, который приведет в порядок здания гимназии. Ожидается, что учебные корпуса отремонтируют к июню 2020 года.

Тем временем

Консультативно-диагностический медицинский центр в Пушкинском районе планируется открыть не позже 2024 года. В его состав войдут детская и взрослая поликлиники, женская консультация, стоматологическое отделение, круглосуточный травмпункт и дневной стационар. Все услуги будут предоставляться в рамках программы ОМС.

Это медицинское учреждение будет построено на основе концессионного соглашения, которое планируется заключить до конца 2019 года. Предполагается, что строительство начнется в следующем году. Сегодня у жителей новых микрорайонов Славянки, поселков Детскосельский и Ленсоветовский фактически нет возможности получить специализированную медицинскую помощь. Они вынуждены обращаться в офисы врачей общей практики или другие медучреждения Пушкинского района, которые работают с нагрузкой, многократно превышающей расчетную.