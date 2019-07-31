Новости

В Индии погиб известный кофейный магнат 21:02
Актер "Современника" арестован на 8 суток за ношение полицейской формы 20:54
В гарнизон Тикси доставили зенитные комплексы 20:39
На Северо-Западе обнаружено 107 "черных кредиторов" 20:23
Комитет Сената США поддержал санкции против "Северного потока-2" 20:22
Президент Бразилии предпочел постричься вместо встречи с главой МИД Франции 20:04
Ученые: Луна значительно старше, чем считалось ранее 20:03
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене 19:46
В Петербурге арестован гендиректор строительной компании "Норманн" 19:41
Следующее заседание контактной группы по Украине пройдет 21 августа 19:27
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции 19:12
На матче "Зенит" - "Краснодар" будет работать VAR 19:08
Российский корабль "Прогресс" установил рекорд скорости полета до МКС 19:06
В Перми замдиректора школы, где от голода умерла девочка, пойдет под суд 19:00
Пловчиха Юлия Ефимова назвала любимые сериал и киногероя 18:50
Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля 18:40
Москва признана лучшим студенческим городом России и Восточной Европы 18:35
На Кубани гидроциклист протаранил отдыхающую на пляже женщину 18:34
В Югре сотрудница банка украла из кассы 5,7 миллиона рублей 18:27
В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров 18:18
Названы самые распространенные виды рака в России у мужчин и женщин 18:10
Президент Узбекистана прибыл в Минск 18:00
В Дагестане сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в служебном подлоге 18:00
Дизельный Kia Sportage останется в России 18:00
Пентагон ищет подрядчиков для развертывания вооруженных сил в Европе 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
31.07.2019 19:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кровный интерес

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 167(7925)
Жителям Мурманска, нуждающимся в гемодиализе (внепочечной очистке крови при острой и хронической почечной недостаточности), теперь будет легче добираться до диализного центра.

Доставлять к месту лечения их будут на двух микроавтобусах модели "ГАЗель Next", которые недавно были приобретены за счет регионального бюджета в рамках госпрограммы Мурманской области "Развитие здравоохранения".

Микроавтобусы оснащены дополнительной системой отопления, комфортными мягкими креслами и выдвижной подножкой для маломобильных пациентов, сообщили в региональном минздраве. Каждый из них стоит 1,5 миллиона рублей.

В Петербурге в НИИ скорой помощи пересадки печени поставят на поток

- Такие больные - одна из самых уязвимых категорий пациентов, - говорит главврач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи Павел Соколов. - Они нуждаются в комфортной транспортировке, при этом их надо доставлять туда и обратно почти каждый день.

Автобусы предназначены для работы в Мурманске. Ежедневно они доставляют на процедуры от 10 до 14 человек.

Проблема отдаленности центров гемодиализа в Мурманской области стоит давно, отметила Татьяна Кусайко, член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике. Но понемногу решается и она - не только благодаря приобретению транспорта, но и за счет строительства новых диализных центров.

Такой центр, например, открылся в декабре 2017 года в городе Апатиты. Он обслуживает пациентов с юга региона, где расположены крупные райцентры - Апатиты, Кировск, Мончегорск, Ковдор и Кандалакша.

Центр способен принять до 144 пациентов. Прежнее отделение гемодиализа на 40 пациентов, работавшее на базе больницы в Кировске, свою работу прекратило.

Услуга оплачивается за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, для пациентов она бесплатна.

Кстати

В 2018 году в Мурманской области было закуплено 433 единицы медицинского оборудования для 18 учреждений. Высокотехнологичную помощь получили 7654 жителя региона.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров
Минобороны создаст авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Сибири
ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам
Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая