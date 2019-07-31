Жителям Мурманска, нуждающимся в гемодиализе (внепочечной очистке крови при острой и хронической почечной недостаточности), теперь будет легче добираться до диализного центра.

Доставлять к месту лечения их будут на двух микроавтобусах модели "ГАЗель Next", которые недавно были приобретены за счет регионального бюджета в рамках госпрограммы Мурманской области "Развитие здравоохранения".

Микроавтобусы оснащены дополнительной системой отопления, комфортными мягкими креслами и выдвижной подножкой для маломобильных пациентов, сообщили в региональном минздраве. Каждый из них стоит 1,5 миллиона рублей.

- Такие больные - одна из самых уязвимых категорий пациентов, - говорит главврач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи Павел Соколов. - Они нуждаются в комфортной транспортировке, при этом их надо доставлять туда и обратно почти каждый день.

Автобусы предназначены для работы в Мурманске. Ежедневно они доставляют на процедуры от 10 до 14 человек.

Проблема отдаленности центров гемодиализа в Мурманской области стоит давно, отметила Татьяна Кусайко, член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике. Но понемногу решается и она - не только благодаря приобретению транспорта, но и за счет строительства новых диализных центров.

Такой центр, например, открылся в декабре 2017 года в городе Апатиты. Он обслуживает пациентов с юга региона, где расположены крупные райцентры - Апатиты, Кировск, Мончегорск, Ковдор и Кандалакша.

Центр способен принять до 144 пациентов. Прежнее отделение гемодиализа на 40 пациентов, работавшее на базе больницы в Кировске, свою работу прекратило.

Услуга оплачивается за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, для пациентов она бесплатна.

Кстати

В 2018 году в Мурманской области было закуплено 433 единицы медицинского оборудования для 18 учреждений. Высокотехнологичную помощь получили 7654 жителя региона.