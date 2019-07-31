В Петербурге задержан глава компании-застройщика проблемных объектов

В Петербурге задержан глава одной из крупнейших строительных компаний "Норманн" Виктор Смирнов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах региона, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, компания "Норманн" строит по три жилых комплекса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Городские ЖК "Ижора Парк" сейчас достраивает E3 Group, по комплексам "На Заречной" и "Три апельсина" велись переговоры о передаче их новому застройщику, однако Смирнов отказался подписывать необходимые документы.

Областные "Морошкино", "Десяткино" и "Десяткино 2.0" также признаны проблемными, власти региона уже просили помощи на их завершение у федерального центра. В середине июля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ООО "Норманн" банкротом.