В Петербурге арестован гендиректор строительной компании "Норманн"

В Петербурге до 28 сентября заключен под стражу генеральный директор компании "Норманн Холдинг" Владимир Смирнов. Ему вменяют хищение средств дольщиков при строительстве многоквартирных домов.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на заседании сторона защиты предлагала избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, правда аргументов в пользу своей позиции не представила.

В свою очередь следствие настояло на аресте из-за широкого общественного резонанса данного дела.

Потерпевшими проходят десятки людей. В деле фигурирует 774 договора долевого строительства на общую сумму 1 миллиард 489 миллионов рублей, а на строительные работы, как следует из релиза, было потрачено 80 миллионов рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в распространенном полицией релизе сообщила, что уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года в связи с исчезновением средств дольщиков, вложившихся в строительство многоэтажки в поселке Парголово. Ранее было возбуждено дело по факту хищения денег участников долевого строительства жилого комплекса "Десяткино 2.0", расположенного в поселке Янино Ленинградской области. Сейчас оба этих дела объединены в одно производство. Судьба денег дольщиков остается неясной.