В Петербурге в порядок приводят места традиционного отдыха горожан, дворы и внутриквартальные скверы. Важное направление работы - создание во всех районах доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Самым первым начали приводить в порядок проблемный участок в Красногвардейском районе рядом с научным центром реабилитации инвалидов имени Альбрехта.

- На пешеходном переходе возле центра уже выполнена специальная разметка, занижен бордюрный камень для удобства людей с ограниченными возможностями, - сообщили в администрации района. - Также предстоит обустроить пешеходные дорожки, ведущие в здание, и парковки для посетителей центра. Автобусная остановка должна быть приспособлена для низкопольного транспорта.

Территорию вокруг центра в ближайшее время превратят в парк, его строительство планируют завершить в 2022 году.

- Уже сейчас мы обсуждаем концепцию парка с пациентами центра и представителями общественности, - рассказал глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин. - Спрашиваем их мнение о том, что стоит, а чего не стоит делать в будущем парке. Также обсуждаем предложения по названию парка.

Далее по поручению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова анализ маршрутов, которыми наиболее часто пользуются люди с ограниченными возможностями, проведут в каждом районе. Например, если на готовых объектах нет приспособлений для колясочников, подрядчики обязаны сделать их за свой счет, в том числе на выходах из квартир и парадных. Если это невозможно, инвалидам должны предоставить другую квартиру, причем в квартале с развитой инфраструктурой.

Каждый глава района должен согласовать свою программу с жителями

Кроме того, каждый глава района должен защитить свою программу благоустройства и полностью согласовать ее с жителями. Так, в Невском районе сейчас благоустраивают территорию вокруг Ивановского карьера. Много лет это место используется жителями для пляжного отдыха, и просьбы обустроить его поступили как раз от горожан. Сейчас и береговую линию, и акваторию карьера очищают с помощью техники. Затем берега благоустроят, а в воду, на радость рыбакам, запустят карасей.

В Калининском районе в Любашинском саду на месте старого бассейна по заявкам жителей строят новый фонтан. И власти города особо подчеркивают, что формирование комфортной городской среды - приоритет их работы. Однако комфорт в данном случае понятие не только эстетическое, но и социальное.

Речь идет в первую очередь о строительстве детских садов, школ, поликлиник. Не во всех районах города подрядчики должным образом исполняют взятые на себя обязательства. Например, в Красносельском районе школу на Российском проспекте должны ввести в строй после реконструкции к концу нынешнего года, как и центр образования N 167 на улице Летчика Пилютова, однако готовность обоих объектов сейчас составляет 54 и 45 процентов соответственно. Строительную готовность социальных объектов Красносельского района в Смольном оценили как низкую, комитету по строительству совместно с СПбГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" поручено принять все возможные меры для ввода объектов в установленные сроки.