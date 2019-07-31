В Петербурге появится "сад ощущений" для инвалидов

В Петербурге на базе Центра социальной реабилитации инвалидов Фрунзенского района будет открыт "сад ощущений" для слабовидящих граждан.

Как сообщает пресс-служба Смольного, решение о создании такого сада было принято во время визита в учреждение врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

- Интересный проект, мы уже знаем, где взять деньги и в ближайшее время сделаем на этой территории этот объект, - отметил Александр Беглов.

На территории сада будут высажены растения с различной текстурой и формой листьев, которые можно будет потрогать руками, также появится небольшой сад камней. Подобные объекты позволяют слабовидящим гражданам изучать окружающую действительность с помощью тактильных ощущений.

В Петербурге один такой сад уже есть, он расположен на территории Ботанического сада. Правда, далеко не каждый инвалид по зрению может регулярно ездить из Купчино на Петроградскую сторону. Поэтому появление "сада ощущений" во Фрунзенском районе очень ждут слабовидящие граждане южной части города.