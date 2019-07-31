Как предприниматель из Калининграда "спас" полторы тысячи тонн вторсырья

Житель Калининграда Олег Пауков построил бизнес... на мусоре. Он забирает у горожан полезные отходы весом от 5 килограммов, сортирует их и продает переработчикам. Проект стартовал четыре года назад. За это время предприниматель "спас" полторы тысячи тонн вторсырья.

Пауков поставил себе задачу - сделать так, чтобы полезные отходы не попадали в мусорное ведро. Сначала обзванивал организации, предлагал знакомым не выкидывать макулатуру, полиэтилен, пластик. Потом зарегистрировал компанию, создал сайт, начал продвигать свой экологический проект, названный "Зеленым делом", в социальных сетях.

Если вес полезных отходов превышает пять килограммов, Олег приезжает за ними на машине прямо к дому или офису. Партию поменьше любой желающий может самостоятельно доставить на склад. Калининградец даже готов покупать у горожан вторсырье - платит один рубль за килограмм. Многие, впрочем, отказываются от этих денег - направляют их на развитие "Зеленого дела" или в благотворительные фонды, с которыми сотрудничает Пауков.

Стартовый капитал на открытие необычного бизнеса равнялся стоимости старенького фургона "каблучка", на котором Пауков перевозил вторсырье. Чтобы его купить, калининградец продал свою легковую машину. Первым "сортировочным цехом" стал участок рядом с частным домом предпринимателя. Затем, когда бизнес начал расширяться, Олег арендовал склад.

Сейчас на карте Олега Паукова "Зеленое дело" более двух с половиной тысяч "мусорных" точек

Первую партию отходов Пауков забрал в августе 2015-го. Сейчас на карте "Зеленого дела" более 2,5 тысячи точек, которые регулярно посещает экомобиль. Около 40 процентов - это частные квартиры и дома, 60 процентов - различные офисы, производства, магазины. Есть среди них и калининградская редакция "Российской газеты".

2016 и 2017 годы были очень благоприятными для проекта - сарафанное радио и материалы в СМИ привлекали все больше новых клиентов, вторсырье охотно покупали российские и европейские заводы. "Каблучок" отправился на заслуженную пенсию, Олег взял в лизинг три грузовых автомобиля, в штате компании работали восемь человек.

В прошлом году ситуация изменилась в худшую сторону. Новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязал калининградских предпринимателей платить пошлины и таможенный НДС, чтобы вывезти вторсырье за пределы региона, либо доказывать, что отходы не прибыли из-за пределов ЕАЭС и не попали под беспошлинный режим особой экономической зоны. Подтвердить исключительно "евразийский" статус мусора, собранного у населения и фирм, практически невозможно. А уплата пошлин делает отправку отходов в другие субъекты РФ экономически нецелесообразной.

- Европейские переработчики, узнав о наших проблемах, моментально опустили цены на вторсырье, - рассказывает Олег Пауков. - Продавать отходы в Европу стало невыгодно, в другие регионы РФ с учетом таможенных платежей тоже. Поэтому я теперь забираю только отходы, которые перерабатываются на территории Калининградской области.

Работает калининградец по одиннадцать часов в день. С семи утра до пяти вечера он объезжает квартиры и офисы. С пяти до половины восьмого сортирует отходы на складе. Нехитрую бухгалтерию ведет по ночам или в выходные.

Ежемесячные доходы "Зеленого дела" составляют сейчас около ста тысяч рублей. Более половины из них уходит на аренду склада, лизинговые платежи, бензин, ремонт автомобиля и развитие проекта.

Тяжелый многочасовой труд, конечно, утомляет, но приносит и огромное моральное удовлетворение. Возможно, поэтому у Паукова остаются силы на общественную работу. Он проводит экологические уроки для детей (ряд калининградских школ и детских садов тоже сдают "Зеленому делу" отходы на переработку), участвует в субботниках, помогает управляющим компаниям и ТСЖ организовать сбор опасных отходов.

- Когда я все это затевал, знакомые крутили пальцем у виска, - вспоминает Олег. - Говорили, что россияне к новшеству в принципе не готовы. Но я верил, что у калининградцев есть желание сортировать отходы, просто возможности такой раньше не было. Я очень рад, что оказался прав. Но не из-за возможности самодовольно потрясти кулаком и сказать "вот видите, я же говорил". А из-за того, что так много жителей нашего региона не хотят загрязнять природу.

Кстати

Олег - лауреат региональных предпринимательских конкурсов. Получила его работа и общероссийское признание: в 2017 году он стал одним из победителей всероссийского конкурса социального предпринимательства "Импульс добра" в главной номинации - "за личный вклад в развитие социального предпринимательства".

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