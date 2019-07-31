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31.07.2019 16:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Астраханская больница получит 64-срезовый томограф

Текст: Марина Бровкина (Астрахань)
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе рабочей поездки по Трусовскому району посетил городскую клиническую больницу №3 имени С.М. Кирова. И.о. министра здравоохранения Астраханской области Федор Орлов и главный врач больницы Байрам-Ажи Юлушев рассказали Игорю Бабушкину о задачах, которые стоят перед медицинским учреждением.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Больница давно нуждается в отдельном хирургическом корпусе. Для этого на ее территории есть земельный участок. Сегодня же отделения хирургии находятся в разных помещениях.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Астраханским льготникам до конца года добавят около 200 млн рублей

Кроме этого, в медучреждении перестал работать компьютерный томограф для исследования сосудистых патологий. Из-за технической неисправности 16-срезовый аппарат списали. К середине августа этого года в больницу планируется поставка нового 64-срезового аппарата КТ. Такой томограф проводит более точные исследования, а процесс обследования пациента сокращается.

По словам главы региона Игоря Бабушкина, вопрос по строительству отдельного хирургического корпуса будет проработан в ближайшее время. Уже намечен план мероприятий, для реализации которых региональная власть намерена привлекать силы и компетенции федерального центра.

Отметим, что в Астрахани намечено возведение корпуса №2 областного перинатального центра Александро-Мариинской областной клинической больницы. Новое пятиэтажное здание перинатального центра будет соединено с первым корпусом воздушным переходом.

- На строительство центра заложено 1,2 миллиарда, - сообщил глава области Игорь Бабушкин. - 300 миллионов будут освоены уже в этом году. Строительство корпуса начнется в сентябре текущего года. До конца декабря 2020 года корпус должен быть построен.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Астраханские депутаты поддержали закон о льготах

Кстати, недавно в Астраханской области побывала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она уделила большое внимание вопросам обеспеченности медицинскими кадрами, особенно, в сельской местности.

Глава региона Игорь Бабушкин рассказал, на что может рассчитывать молодая семья врачей в сельской местности. В астраханском регионе успешно реализуется федеральная программа "Земский доктор", благодаря которой за шесть лет в сельские больницы Астраханской области трудоустроились около 400 специалистов.

В этом году вновь заработала еще одна программа, для специалистов среднего звена - "Земский фельдшер". Медики, прибывшие на работу в село или город с населением до 50 тысяч человек, единовременно получают один миллион рублей - для врачей, и 500 тысяч- для фельдшеров.

При условии необходимости отработать там не менее пяти лет.

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