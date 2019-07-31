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31.07.2019 09:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гидроцикл, на котором в Сочи погибли двое, использовали незаконно

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Получила продолжение история с гибелью двух молодых людей во время катания на гидроцикле в Адлерском районе курорта. Как заявил на еженедельном планерном совещании в мэрии Сочи начальник управления курортов и рекреационных ресурсов Сергей Доморат, этот гидроцикл был незаконно сдан в аренду.

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"Выяснилось, что в месте, где был предоставлен в пользование гидроцикл, отсутствует договор водопользования, что является прямым нарушением Водного кодекса РФ, - говорится в сообщении, помещенном на официальном сайте сочинской администрации, со ссылкой на Сергея Домората. - Таким образом, он был предоставлен для проката незаконно. Мы будем доказывать, что данная акватория использовалась не по целевому назначению".

В связи с этим глава Сочи Анатолий Пахомов поручил усилить контроль за пляжами. Еще в июне мэрия проверяла пляжи, в частности Адлерского района. Правда, подробности результатов проверки до сих пор неизвестны.

Напомним, в понедельник около 16.00 напротив пляжа отеля Sport Inn в районе Имеретинской низменности в 50 метрах от берега в акватории Черного моря двое молодых мужчин погибли при катании на гидроцикле, налетевшем на натянутый между маломерными судами (они находились на якорной стоянке) трос. По факту гибели людей Южное следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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