У Херсонеса Таврического появится третий вход, а мемориал на Сапун-горе отремонтируют к 75-летию Победы. Об этом стало известно на совещании, которое провел в Севастополе министр культуры РФ Владимир Мединский.

Владимир Мединский (в центре) обсудил, как сделать музеи Севастополя удобнее для посетителей. Фото: Юлия Крымова.

Директор Херсонеса Елена Морозова сообщила, что в первом полугодии 2018 года в Херсонесе побывали 260 тысяч человек, а в 2019 - уже 436 тысяч. Увеличилась выручка от продажи билетов и экскурсий - благодаря реставрации и благоустройству, которые проведены в последние несколько лет.

Число посещений знаменитого Херсонеса Таврического в 2019 году выросло в полтора раза

- Проложены дорожки, и теперь Херсонес могут посещать маломобильные люди и семьи с детьми. Появилась подсветка, заработала вторая входная группа, открыты новые маршруты, - рассказала Морозова.

Построена сцена, где проводится ежегодный фестиваль "Опера в Херсонесе", а недавно прошел мультимедийный спектакль "Грифон". Благоустройство продолжится на центральной части городища - подсветку получат знаменитые памятники Херсонеса и его символ - базилика 1935 года. Будут благоустроены западная часть заповедника, сад миниатюр.

Владимир Мединский коснулся проблемы строительства фондохранилища Херсонеса, которого музейщики ждут более 30 лет. Стройка стоимостью 400 миллионов рублей затормозилась. По словам Елены Морозовой, здание готово на 75 процентов, но возможно, придется сменить подрядчика. Мединский решил провести со строителями отдельное совещание.

Проблемы возникли и при реконструкции Исторического бульвара. Работы должны были завершиться к концу 2019 года, но их отчасти тормозят археологические раскопки - на территории найдено уже 20 тысяч артефактов.

Место археологических раскопок Владимир Мединский поручил музеифицировать и сделать открытым для посетителей.

- Там будет не менее интересно, чем в Херсонесе, - сказал он.

В этом году также начнутся работы на Сапун-горе. Территорию мемориала приведут в порядок к 75-летию Победы, а затем продолжатся реставрационные работы.