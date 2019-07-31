Новости

Эксперты назвали самые похищаемые товары в магазинах 11:29
В Москве по новому подсветят дома вдоль набережных 11:17
Квентин Тарантино составил список из 70 своих любимых песен 11:17
Еще один интеллектуальный кроссовер для России: дешевле миллиона рублей 11:15
АСВ в I полугодии направило на выплаты кредиторам финорганизаций 45 млрд 11:09
Убийца девушки-блогера рассказал на камеру о своих мотивах 11:06
В Туве построили мост после гибели десяти человек на переправе 11:04
На Дону задержали лжеврачей, продававших крем от смертельных недугов 10:45
Россияне стали реже оформлять завещания 10:44
В Башкирии полиция начала проверку после нападения собаки на ребенка 10:39
Китай применил тяжелый дрон против крейсера США 10:39
Трамп за время на посту президента США сделал 43 тысячи записей в Twitter 10:35
Глава Росстата расскажет депутатам об уровне жизни и доходах граждан 10:35
В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату 10:26
Боевую мощь БМД-2 увеличили в пять раз 10:25
Москва с 1 по 4 августа отметит 80-летний юбилей ВДНХ 10:22
Лукашенко и Мирзиеев проведут официальные переговоры 10:15
В Красноярском крае авиация МЧС начала тушить лесные пожары 10:12
АвтоВАЗ не простил поставщику срыв производства и подал на него в суд 10:12
В одном из городов Приамурья паводок побил рекорд 2013 года 10:06
В Москве ювелирный салон обокрали на 5 миллионов рублей 10:06
В Кузбассе произошла серия техногенных землетрясений 10:05
В Чечне из-за урагана без света остались 110 тысяч человек 10:01
В Сочи незаконно использовали гидроцикл, на котором погибли два человека 09:52
Подавшую сигнал бедствия в Белом море яхту взяли на буксир 09:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
31.07.2019 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасла буферная подушка

После аварии кабины с тремя пассажирами в Севастополе проверят все лифты
Текст: Юлия Крымова
Российская газета - Экономика Крыма № 166(7924)
В Севастополе проверят состояние всех лифтов в многоквартирных домах после инцидента с падением кабины, в результате которого пожилая женщина получила травму. Корреспондент "РГ" разбиралась в ситуации.

ЧП произошло днем 23 июля в новостройке на улице Парковой, 12. Спускаясь с третьего этажа, лифт проехал мимо первого и резко остановился на дне шахты. Очевидцы услышали грохот и крики. В кабине в момент аварии находились три человека. 64-летняя женщина получила травму ноги, от боли не могла ходить. Бригада скорой помощи увезла ее в больницу. Двое мужчин 33 и 50 лет отделались легкими ссадинами и ушибами.

Фото: СУ СК РФ по городу Севастополю
В Севастополе рухнул лифт с тремя пассажирами

Происшествием сразу заинтересовался следственный комитет. Началась проверка по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которая определит, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

- Будут изучены документы об эксплуатации, содержании и сертификации лифтовой системы, установлены ответственные, назначены экспертизы, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Ольга Постнова.

После аварии лифты в злополучном шестом подъезде 16-этажки отключили. Жители были вынуждены ходить пешком. Прогулка, учитывая жару, не из приятных. Люди рассказывают, что еще до аварии с этим лифтом постоянно возникали проблемы: он то зависал, то приезжал не на тот этаж. Но жалобы в управляющую компанию ни к чему не приводили.

- В нашем подъезде постоянно были сломаны один или два лифта, - говорит житель многоэтажки Петр. - Если поломка случалась в будний день, приходил мастер и запускал, а если в выходные - дозвониться было невозможно, ходили пешком. Жаловались в управляющую компанию, я сам ходил к главному инженеру, но тот за голову хватался и сетовал, что им достались лифты в таком состоянии.

Марина Чернышова рассказывает, что ехала с детьми в этом лифте буквально за полчаса до того, как он упал. Теперь ей с двумя малышами приходится подниматься пешком на 10-й этаж.

В Крыму СК назвал обвиняемых в гибели матери с ребенком в лифте

- Все боялись пользоваться пассажирским лифтом, потому что он часто ломался, предпочитали грузовой, но в тот день не было выбора, - говорит женщина.

Можно объяснить частые поломки, если бы дом был старый, рассуждают люди, но он построен совсем недавно. Лишь полтора года назад владельцы квартир начали заселяться. Сейчас во всем доме активно делают ремонты, которые могли стать одной из причин аварии.

- Наверно, строители перегружали лифт, постоянно возили стройматериалы, мебель, - говорит Александр Тищенко с 11 этажа. - Грузовой был на профилактике, и все ездили в маленькой кабине, но она работала с перебоями. Жена с детьми вообще ею не пользовалась, ходили пешком. Надеемся, следственный комитет разберется, и нам наконец сделают надежный лифт.

Власти Севастополя сразу после аварии объявили проверку всего лифтового хозяйства города.

- Выписано 186 предписаний управляющим компаниям о немедленной проверке лифтового оборудования по всему городу, - рассказал и. о. вице-губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Чиновник также сообщил, что лифт не падал, произошла нештатная ситуация с отказом автоматики.

- На самом деле лифт не упал, он ехал с третьего этажа на первый и не остановился на первом этаже, так как не сработали датчики торможения, в результате он сел на буферную подушку, - сказал Базаров.

Директор компании "Севлифтсервис", которая по договору с управляющей компанией "Севжилсервис" занимается обслуживанием лифтов на Парковой, 12, также утверждает, что кабина не падала.

Фото: Сергей Винник/РГ
В Крыму пообещали за два года заменить все отслужившие свой век лифты

- Если бы произошло падение с третьего этажа, последствия для пассажиров были бы плачевные, - рассказал "РГ" Николай Коченовский. - В данном случае по какой-то причине не сработал датчик точной остановки. Лифт ехал с номинальной скоростью 1,6 метра в секунду, должен был опуститься на первый этаж и открыть двери, но не остановился. Вместо этого кабина поехала вниз и на той же скорости опустилась в приямок на гидравлический буфер. Произошла жесткая посадка.

Коченовский считает, что электроника кабины могла "глючить" из-за того, что жильцы дома затопили лифтовую шахту.

- Около месяца лифт стоял, пока его сушили, меняли платы, восстанавливали. Но по просьбе жильцов, которые жаловались во все инстанции, мы его включили. Возможно, датчик не сработал по этой причине, - сказал директор.

Он также сообщил, что после инцидента все лифты в доме остановили, провели техническую экспертизу, устранили нарушения, после чего подъемники снова заработали. За исключением проблемного лифта - причины его поломки установит Ростехнадзор.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон, упрощающий получение автомобильных номеров
Глава Росстата расскажет депутатам об уровне жизни и доходах граждан
Трамп заявил о желании договориться с РФ о контроле над вооружениями
В РФ обучили расчеты второго китайского полка С-400
Экс-депутат Верховной рады: Военнослужащие массово увольняются из ВСУ