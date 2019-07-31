В Севастополе проверят состояние всех лифтов в многоквартирных домах после инцидента с падением кабины, в результате которого пожилая женщина получила травму. Корреспондент "РГ" разбиралась в ситуации.

ЧП произошло днем 23 июля в новостройке на улице Парковой, 12. Спускаясь с третьего этажа, лифт проехал мимо первого и резко остановился на дне шахты. Очевидцы услышали грохот и крики. В кабине в момент аварии находились три человека. 64-летняя женщина получила травму ноги, от боли не могла ходить. Бригада скорой помощи увезла ее в больницу. Двое мужчин 33 и 50 лет отделались легкими ссадинами и ушибами.

Происшествием сразу заинтересовался следственный комитет. Началась проверка по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которая определит, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

- Будут изучены документы об эксплуатации, содержании и сертификации лифтовой системы, установлены ответственные, назначены экспертизы, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Ольга Постнова.

После аварии лифты в злополучном шестом подъезде 16-этажки отключили. Жители были вынуждены ходить пешком. Прогулка, учитывая жару, не из приятных. Люди рассказывают, что еще до аварии с этим лифтом постоянно возникали проблемы: он то зависал, то приезжал не на тот этаж. Но жалобы в управляющую компанию ни к чему не приводили.

- В нашем подъезде постоянно были сломаны один или два лифта, - говорит житель многоэтажки Петр. - Если поломка случалась в будний день, приходил мастер и запускал, а если в выходные - дозвониться было невозможно, ходили пешком. Жаловались в управляющую компанию, я сам ходил к главному инженеру, но тот за голову хватался и сетовал, что им достались лифты в таком состоянии.

Марина Чернышова рассказывает, что ехала с детьми в этом лифте буквально за полчаса до того, как он упал. Теперь ей с двумя малышами приходится подниматься пешком на 10-й этаж.

- Все боялись пользоваться пассажирским лифтом, потому что он часто ломался, предпочитали грузовой, но в тот день не было выбора, - говорит женщина.

Можно объяснить частые поломки, если бы дом был старый, рассуждают люди, но он построен совсем недавно. Лишь полтора года назад владельцы квартир начали заселяться. Сейчас во всем доме активно делают ремонты, которые могли стать одной из причин аварии.

- Наверно, строители перегружали лифт, постоянно возили стройматериалы, мебель, - говорит Александр Тищенко с 11 этажа. - Грузовой был на профилактике, и все ездили в маленькой кабине, но она работала с перебоями. Жена с детьми вообще ею не пользовалась, ходили пешком. Надеемся, следственный комитет разберется, и нам наконец сделают надежный лифт.

Власти Севастополя сразу после аварии объявили проверку всего лифтового хозяйства города.

- Выписано 186 предписаний управляющим компаниям о немедленной проверке лифтового оборудования по всему городу, - рассказал и. о. вице-губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Чиновник также сообщил, что лифт не падал, произошла нештатная ситуация с отказом автоматики.

- На самом деле лифт не упал, он ехал с третьего этажа на первый и не остановился на первом этаже, так как не сработали датчики торможения, в результате он сел на буферную подушку, - сказал Базаров.

Директор компании "Севлифтсервис", которая по договору с управляющей компанией "Севжилсервис" занимается обслуживанием лифтов на Парковой, 12, также утверждает, что кабина не падала.

- Если бы произошло падение с третьего этажа, последствия для пассажиров были бы плачевные, - рассказал "РГ" Николай Коченовский. - В данном случае по какой-то причине не сработал датчик точной остановки. Лифт ехал с номинальной скоростью 1,6 метра в секунду, должен был опуститься на первый этаж и открыть двери, но не остановился. Вместо этого кабина поехала вниз и на той же скорости опустилась в приямок на гидравлический буфер. Произошла жесткая посадка.

Коченовский считает, что электроника кабины могла "глючить" из-за того, что жильцы дома затопили лифтовую шахту.

- Около месяца лифт стоял, пока его сушили, меняли платы, восстанавливали. Но по просьбе жильцов, которые жаловались во все инстанции, мы его включили. Возможно, датчик не сработал по этой причине, - сказал директор.

Он также сообщил, что после инцидента все лифты в доме остановили, провели техническую экспертизу, устранили нарушения, после чего подъемники снова заработали. За исключением проблемного лифта - причины его поломки установит Ростехнадзор.