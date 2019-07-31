В центре Краснодара обнаружили гранату времен войны

В Центральном районе Краснодара была обнаружена неразорвавшаяся граната времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по региону.

Боеприпас был найден в ходе проведения земляных работ во дворе частного дома. По информации ведомства, прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения обследовали подозрительный предмет и идентифицировали его. Им оказалась ручная граната Ф-1 времен войны со следами ржавчины.

Боеприпас вывезли за черту города и взорвали в карьере накладным зарядом.