Минкультуры РФ откроет в Севастополе креативный технопарк для детей

Представители минкультуры России провели в Севастополе экспертно-аналитическую сессию, на которой обсудили наполнение будущего культурно-образовательного кластера. Напомним, он разместится на 54 гектарах в центре города, между Артиллерийской и Карантинной бухтами. Планируется построить шесть учреждений культуры, а также большой парк с набережной и лестницами к морю.

Как рассказал замминистра культуры РФ Николай Овсиенко, в рамках кластера создаются два образовательных учреждения - черноморский кампус Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург) и академия хореографии. Последняя начнет работать уже этой осенью, пока на арендованных площадях.

- Академия хореографии юридически зарегистрирована, прошли отбор 200 детей, конкурс большой, 10 человек на место, - сказал замминистра. - Выделено 20 бюджетных мест, а со следующего года будет еще набор.

Через год в Севастополе также заработает детское подразделение РГИСИ - школа креативных индустрий, для которой сейчас подыскивают помещение и педагогов. Обучение также будет на бюджетной основе.

- Это креативный технопарк для ребят, которые учатся в художественных, музыкальных школах, - рассказала директор департамента науки и образования минкультуры РФ Наталья Шутенко. - Они смогут реализовать творческий потенциал через современные технологии. Такая подготовка поможет им в 2024 году осознанно сделать выбор при поступлении в черноморский кампус РГИСИ.

Руководитель будущей школы креативных индустрий, преподаватель ВГИКа Иван Клиндухов рассказал "РГ", что на обучение будут принимать подростков 12-17 лет. Их ждут четыре часа занятий в неделю после школы или вместо уроков труда. В технопарке оборудуют шесть студий.

- Студии кино, звукозаписи, мультимедиа, графического дизайна, 2D и 3D анимации и дополненной реальности, - говорит Клиндухов. - Технологии становятся дополнительным средством художественной выразительности в сценическом искусстве, спрос на них растет. Ученики технопарка смогут попробовать себя в качестве режиссера, монтажера, оператора, аниматора и сделать конкретный проект.

В черноморском кампусе РГИСИ сделают ставку на театральные технологии и мультимедиа, рассказала "РГ" первый проректор вуза по развитию Анна Кучерова.

- Обучение будет основано на принципе образовательных модулей, студенты сами выберут траекторию подготовки, - говорит Кучерова. - Они будут изучать классическую сценографию, но в то же время получат возможность приобрести знания в сфере цифрового дизайна и мультимедиа-технологий, которые все активней используют в современном театре. Итогом обучения должен стать творческий проект, сделанный целиком силами студентов. Для этого понадобятся режиссеры, драматурги, специалисты по звуку, свету, костюмам, мультимедиа - по этим направлениям и будет идти подготовка.

Планируется, что черноморский кампус РГИСИ будет готовить кадры для всего юга России. Вуз сможет принять 300 студентов, для иногородних построят общежитие на 240 мест.

P.S.

Вместе с тем, на сессии жители Севастополя выразили беспокойство из-за планировки будущего кластера. Они попросили больше пространства отвести под парк, отказаться от строительства жилья на этой территории, а также увеличить площадь музея Великой Отечественной войны. Дело в том, что на мысе Хрустальном еще в советские годы планировали разместить крупный мемориал с музеем, посвященный памяти героической обороны Севастополя в 1941-1942 годах, однако был построен только монументальный памятник Солдату и матросу. Ветераны добиваются создания большого музейного комплекса, в котором разместятся экспонаты из фондов городских музеев.

Сейчас в культурном кластере запланировано строительство двух музеев - художественного, площадью 12 тысяч квадратных метров, и защитников Севастополя, площадью три тысячи квадратов.

Николай Овсиенко сообщил журналистам, что в настоящее время идут только подготовительные работы, вопросы архитектурного облика и наполнения учреждений обсуждаются.

- Еще ничего не утверждено, - говорит Овсиенко. - Архитектурную концепцию вынесут на общественные обсуждения.

Он предложил севастопольским общественникам и экспертам войти в общественный наблюдательный совет культурного кластера.

- Парк будет чудесный, люди оттуда уходить не захотят. Вместо заброшенного пустыря появится жемчужина Севастополя, - добавил замминистра.