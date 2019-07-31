На полуострове участились случаи финансового мошенничества. Почти в каждом третьем случае люди лишаются денег из-за собственной беспечности и финансовой безграмотности. Причем мошенники не стесняются прикрываться даже погонами правоохранителей и называть себя сотрудниками банков.

Не звони мне, не звони

Неожиданный телефонный звонок способен вогнать человека в замешательство. "Вас беспокоят из третьего управления по работе с банковскими картами", - сообщает строгий мужской голос в трубке. Секунду замешкавшись, начинаешь уточнять - управление какой организации? Вопрос ставит в ступор уже звонящего. После чего становится очевидно, что это - попытка обмана.

Странная и абсурдная история произошла с симферопольцем Петром Валериевичем, которому звонивший представился работником Следственного комитета, причем из Москвы.

- Мужчина, назвавшийся Аксеновым Андреем Валерьевичем, сказал, что я заказывал через интернет мазь от бородавок, но фирма-поставщик ликвидирована, и потому мне причитается часть средств от реализации принадлежащего ей имущества, - рассказал он "РГ".

Петр Валериевич действительно заказывал товар в интернет-магазине, и получил его. Но почему сотрудника Следственного комитета Москвы интересует, помогла ли ему мазь поправить здоровье?!

- Он объяснил мне, что фирма-поставщик в судебном порядке ликвидирована, назвал даже номер постановления районного суда №3812/18 от 14.11.18, - продолжает Петр Валериевич. - А дальше сообщил, что было принято решение миллиарды рублей этой фирмы распределить между пострадавшими. Я же тоже пострадавший, ведь мазь мне не помогла, поэтому мне причитается… 437 тысяч рублей, сообщил мне звонивший. Петр Валериевич недоумевал: какая компенсация может быть, и за что, тем более в сумме в несколько раз превышающей затраты на покупку, составлявшую 7 тысяч рублей. После этого мнимый сотрудник правоохранительных органов направил его в рассчетно-кассовый центр Банка России.

- Там мне сообщили, что фамилия есть в списке пострадавших и мне положена компенсация, но, к сожалению, выплаты в крымском регионе завершены месяц назад. При этом посоветовали повторно обратится в Следственный комитет, - продолжает он.

То есть человека мастерски заманивали в ловушку, заявляя, что ему положена большая сумма денег, но он опоздал. А потом чудесным образом мнимый сотрудник Следственного комитета силой своей власти приказывает сотруднице рассчетно-кассового центра возобновить выплаты. Психологически беспроигрышный ход: крупный и нежданный финансовый куш чуть было не уплыл, а затем опять замаячил на горизонте. После этого Петру Валерьевичу предложили приехать в Москву для оформления бумаг, естественно, не бесплатно, а перечислив 17,5 тысячи рублей на карточку одного из известных банков, чтобы, как пояснил мнимый правоохранитель, "уйти от уплаты налогов".

- И тут я окончательно убедился, что это лохотрон, - продолжает он. - Тем временем, "сотрудник" из Москвы продолжал обрабатывать меня звонками. Причем уже в более жесткой форме, недоумевая, почему я не оплачиваю 17,5 тысячи рублей, грозя при этом отправить мои документы на утилизацию. Я начал тянуть время, объясняя, что денег у меня пока нет. После этого мне позвонил "следователь", жестко отчитал и, как и его компаньон, заявил, что мои документы отправлены на "утилизацию".

Люди в погонах ни при чем

В пресс-службе МВД по РК говорят, что такие случаи мошенничества уже встречали. Человеку звонит неизвестный, представляясь сотрудником правоохранительных органов или адвокатской конторы, сообщает, например, что фирма, в которой ранее приобретался товар, занималась мошенничеством. Пострадавшим из-за ее действий положена компенсация в 10-50-100-кратном размере от стоимости товара. Чтобы получить ее, необходимо сделать взнос в размере до 10 процентов от выплаты. Жертва переводит деньги, и, само собой, никакой компенсации не получает. Таким образом одна керчанка, например, лишилась 13,5 тысячи рублей.

Не только полицейскими звездами прикрываются мошенники. Пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по РК сообщила, что неизвестные рассылают крымчанам сообщения о том, что у них накопилась большая сумма неиспользованных налоговых вычетов. Перейдя по ссылке, человек регистрируется на сайте "Департамента социального обеспечения", система сообщает, что общая сумма социальных выплат составляет несколько сотен тысяч рублей, и предлагает открыть личный социальный счет. Мошенники обещают, что на него будет перечислена накопленная сумма. Правда, для этого необходимо оплатить ведомственную пошлину в размере 320 рублей, а также ввести реквизиты своей банковской карты. Для убедительности на сайте опубликованы комментарии "благодарных" пользователей.

В пресс-службе ведомства поясняют, что налоговые вычеты - это часть уплаченного налога на доходы физлиц, которую можно вернуть, если деньги потрачены на лечение, обучение, покупку недвижимости и другие цели. Для их оформления необходимо подать налоговую декларацию, сам по себе налоговый вычет не появится. Более того, он производится без уплаты каких-либо пошлин и других платежей.

И днем, и ночью

Банкиры говорят, что охотники за чужими деньгами постоянно совершенствуют способы обмана, умело используя возможности современных технологий: интернета, мобильной связи, IP-телефонии, подменяя свой номер официальным телефоном кредитной организации.

- А когда человек видит на экране знакомый набор цифр, разговор у него, как правило, подозрений не вызывает, - объясняет управляющая отделением РК Южного главного управления Центрального банка РФ Ирина Яблучанская. - Одним из распространенных способов хищения денег с карты является звонок "из банка". В большинстве случаев злоумышленники выдают себя за сотрудников службы безопасности финучреждения. Мошенничество проходит настолько мастерски, что обманутые даже не сразу понимают, что у них незаконно списали деньги со счета.

Такие преступления совершают в любое время суток, чаще всего звонят поздно вечером, ночью или ранним утром в выходные дни, когда человек спит и не может быстро сориентироваться. Схема проста: мошенник представляется сотрудником банка и сообщает о подозрительной операции, требующей немедленных действий, и просит назвать номер карты, счета и CVV-код, наличие которых позволяет совершать операции без самой карты.

- Мошенники прекрасно понимают, что звонок "из банка" часто заставляет людей забыть элементарные правила безопасности, - продолжает она. - Граждане с полным доверием передают свои конфиденциальные данные. Никому в голову не приходит, что номер горячей линии банка можно подделать. Жителям полуострова необходимо помнить, что сотрудники кредитных организаций никогда не выясняют по телефону такую информацию о клиенте.

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Если вам позвонили с номера банка и просят конфиденциальные данные, спросите ФИО и название подразделения, в котором работает звонящий. А затем прервите разговор и наберите официальный номер банка, попросив соединить с этим сотрудником. Причем обязательно нужно вручную набрать номер, указанный на обратной стороне банковской карты или на официальном сайте организации, не выбирая его из входящих, ведь мошенники с помощью специальных программ подделывают информацию, которую вы видите на экране.

Обнаружив подозрительную транзакцию, банк приостанавливает ее на срок до двух суток. За это время клиенту необходимо либо подтвердить операцию, либо отменить ее. Если этого не произошло, через 48 часов операция будет автоматически проведена. Если вы стали жертвой кибермошенников - немедленно позвоните в банк и заблокируйте карту. Напишите заявления в правоохранительные органы о хищении и в банк о несогласии с проведенной операцией. Банк может рассматривать его не более 30 дней со дня получения, в случае международных операций - не более 60 дней.

Вернуть деньги банк обязан только, если ему сообщили о краже денег с карты не позднее следующего дня после того, как банк уведомил вас о подозрительной операции. И если не вы не нарушали правил безопасности: не сообщали никому данные карты, не хранили пин-код вместе с ней, не позволяли посторонним проводить операции с вашей картой и т.д.