На Дону задержали лжеврачей, продававших крем от смертельных недугов

В Ростовской области пресечена незаконная деятельность медицинского центра, сотрудники которого не имели медицинского образования и при этом проводили обследования, "выявляя" у пожилых пациентов смертельные недуги. Об том сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД.

Схема лжедокторов была проста: сперва стариков заманивали на бесплатное обследование, а после навязывали им якобы чудодейственный крем, "способный излечить от всего". "Чудо-крем" стоил от 50 до 200 тысяч рублей. А если у пенсионера не было такой суммы, оформлялись кредиты. Причиненный ущерб, по предварительным данным, составил порядка четырех миллионов рублей.

Подобным образом были обмануты около сотни стариков. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". В предполагаемой преступной схеме участвовало 10 человек, троих уже заключили под стражу.