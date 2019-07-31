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31.07.2019 17:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пристают к родному берегу

Россияне насытились Турцией
В конце лета российские туристы поедут на отечественные курорты, рассказали представители туриндустрии. Популярны также туры в Турцию, но многие путешественники уже хотят разнообразить свой отдых другими направлениями.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Большинство путешественников проведет отпуск в российских городах", - рассказывают представители поискового сервиса Aviasales. В августе на Россию пришлось 55 процентов купленных авиабилетов. Больше всего востребованы Симферополь, Сочи, Краснодар, Анапа, Минеральные Воды, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград. Сыграли роль цены. Средняя стоимость перелета варьируется от 12 до 17 тысяч рублей, причем она практически не изменилась с июля. Если же покупать готовый тур на 10 дней на двоих взрослых с вылетом из Москвы, то в Крыму в августе в среднем обойдется в 62 тысячи рублей, на курортах Краснодарского края - в 55,6 тысячи рублей, а в Калининградской области - в 56,5 тысячи рублей, рассказали "РГ" представители агрегатора туров "Слетать.ру".

В августе на российские города-курорты пришлось 55 процентов купленных авиабилетов

По самым востребованным зарубежным направлениям авиаперелет в конце лета обойдется заметно дороже - в среднем от 16 до 22 тысяч рублей. Но это самые доступные направления. Кстати, билеты в Барселону за последний месяц вообще подешевели на 14 процентов до 21 тысячи рублей. Также подешевело авиапутешествие и в Минск до 9,5 тысячи рублей.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Что касается Турции, то, как рассказали "РГ" эксперты агрегатора путешествий UFS.Travel, которые анализировали мнения туристов в соцсетях, сейчас Турция у бывалых путешественников вызывает сдержанные отклики. Среди минусов называют слишком большое количество отдыхающих, назойливость местных дельцов и не всегда чистые пляжи. Хорошие условия созданы на территориях люксовых отелей, но такая путевка заметно ударит по кошельку. Средний чек на туры в Турцию в июле и августе по сравнению с июнем вырос почти на 50 процентов. Сейчас отдых в Турции на 10 ночей для двоих взрослых с вылетом из Москвы обойдется в 122 тысячи рублей, отмечают в "Слетать.ру". По такой цене можно отдохнуть и на других направлениях. Но пока Турция все равно возглавляет рейтинг самого востребованного курорта.

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