В Геленджике полиция применила оружие при задержании автомобиля

Полицейские Геленджика остановили автомобиль, находящийся в розыске, с применением табельного оружия. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кубани, за рулем угнанной из Темрюкского района Lada Granta находился 38-летний житель Курганской области, неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления.

По информации ведомства, когда "водитель отказался останавливаться и должным образом не отреагировал на преследование", инспектор ДПС произвел два предупредительных выстрела в воздух, а также несколько прицельных по колесам преследуемого автомобиля. Правонарушитель получил незначительные ранения, его госпитализировали в городскую больницу.

Кроме того, при осмотре машины полицейские обнаружили и изъяли колеса, похищенные ранее с автомобиля Lexus, принадлежащего местному жителю.

На задержанного составили восемь административных материалов за управление без соответствующих документов, невыполнение законного требования сотрудника полиции, невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП и нарушение ПДД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Сейчас правоохранители решают вопрос о передаче задержанного инициатору розыска в Темрюкский район.