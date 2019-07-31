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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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В Крыму для льготников снизится стоимость подключения к коммуникациям
Текст: Елена Гусакова (Республика Крым)
Российская газета - Неделя - Крым № 167(7925)
С 1 сентября в Крыму для льготников существенно снизится стоимость подключения к газовым сетям. В некоторых случаях, по обещаниям властей, экономия может достигать 60 тысяч рублей в месяц.

По словам министра топлива и энергетики республики Вадима Белика, газификация частного дома в сельской местности обходится в 120-150 тысяч рублей. Около 35 тысяч уходит на техподключение ГУПом "Крымгазсети", более 42 тысяч - на покупку отечественного оборудования, почти 15 - на проектирование сети газопотребления в пределах земельного участка и около 37 - на строительство внутренних газопроводов. Порой эта сумма для селянина попросту неподъемна. В связи с этим правительство РК приняло решение о ежегодном выделении из республиканского бюджета 150-200 миллионов для удешевления подключения льготников.

Фото: РИА Новости / Павел Львов
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Экономия будет достигаться за счет нескольких составляющих. Во-первых, уличные сети в Крыму начали проектировать с учетом отвода на земельный участок. Таким образом, жителям не придется платить 35 тысяч рублей "Крымгазсетям". В тех случаях, где уличные газопроводы уже проведены, "Крымгазсети" могут предоставлять рассрочку нуждающимся. На оплату первой половины суммы отводится 11 дней со дня подписания договора, а второй - до года. Помимо того, власти готовы компенсировать льготнику 30 тысяч рублей на внутренний монтаж.

Помощью смогут воспользоваться льготники, которые стоят на учете в минтруда РК. Это инвалиды, ветераны ВОв, многодетные семьи и малообеспеченные пенсионеры, получающие федеральную доплату, уточнила министр труда и социальной защиты населения Крыма Елена Романовская.

- В год необходимо газифицировать дома до пяти тысяч человек, - рассказала министр. - При этом они должны быть собственниками жилья. Критерий нуждаемости - два прожиточных минимума в республике. То есть доход члена семьи должен составлять около 22-23 тысяч в месяц. Также льготник должен быть зарегистрирован и проживать в Крыму не менее года.

При этом, по информации руководства Крыма, в последующем планируется увеличить выделяемую из бюджета на эти цели сумму.

- Для льготников снижение стоимости подключения составит почти 60 тысяч рублей, плюс будет возможность воспользоваться рассрочкой, - заверил глава РК Сергей Аксенов.

Кстати

С 1 августа у крымчан появится возможность заключить договор о техприсоединении к электрическим сетям, включая получение техусловий ГУП "Крымэнерго" во всех крымских центрах "Мои документы".

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