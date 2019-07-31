В Крыму запустили портал для туристов на русском и английском языках

В Крыму начал работу новый туристический портал, который в перспективе должен стать основным источником информации для желающих отдохнуть на полуострове. Об этом РИА Новости сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Портал с адресом travelcrimea.com пока работает в пилотном режиме и уже открыт для свободного доступа посетителей.

- Портал создан по мировым стандартам ведущими российскими специалистами, - сообщил Вадим Волченко. - Его миссия - стать в перспективе главным источником информации о туристическом и курортном Крыме.

По словам министра, новый ресурс призван восполнить вакуум, существующий в интернет-пространстве вокруг Крыма. На портале представлена информация о различных вариантах отдыха на полуострове, местах размещения, природных и исторических достопримечательностях, доступности медицинских услуг и транспортной логистике. Портал представлен на русском и английском языках.

По задумке создателей ресурса, он призван задать посетителям нужный вектор поиска достоверной информации о Крыме. Министр также сообщил о желании иметь российские аналоги сервисов бронирования отелей и авиабилетов, способные заменить зарубежные ресурсы, которые отказались работать с полуостровом.