Владимир Путин встретился с врио главы Калмыкии

Владимир Путин обсудил с врио главы республики Калмыкии Бату Хасиковым проблемы питьевой воды, развитие животноводства и социально-экономическую ситуацию в регионе.

Сегодня, по данным Роспотребнадзора, только 74% жителей Калмыкии имеют возможность потреблять чистую воду. И это одна из ключевых проблем региона, заявил на встрече с президентом Хасиков. Он рассказал о плачевном состоянии всей инфраструктуры водоснабжения.

"Сети не ремонтировались с 70-х годов - ни сети, ни водозабор, нет подготовительной системы, нет водоочистки. Это связано и со столицей, и с областными центрами", - пояснил врио главы Калмыкии.

Сейчас в рамках федеральной программы "Чистая вода" до 2024 года планируется выделить 624 миллиона рублей на решение проблемы доступности питьевой воды для населения. Но, по словам Хасикова, этих денег недостаточно.

"В данном случае есть к вам просьба рассмотреть возможность поэтапно, на протяжении нескольких лет удовлетворить нашу потребность", - обратился он к президенту.

Развитию сельского хозяйства в регионе, и прежде всего животноводства также мешают ветхие обводнительно-оросительные системы.

"То есть получается, что есть несколько ключевых систем в Калмыкии: Черноземельская, Право-Егорлыкская, Каспийская, Астраханская… Опять же их не ремонтировали уже несколько десятков лет", - описал ситуацию Хасиков. В итоге системы заиливаются, зарастают камышом. Такая ситуация мешает пополнять земли водой, а это в свою очередь не обеспечивает устойчивую кормовую базу.

"Сколько протяженность канала? Километров 300?", - поинтересовался Путин.

"В общей сложности - да. В данном случае я не брал все системы, взял только основные. Потому что все системы, - наверное, на сегодняшний день не рационально", - ответил врио Хасиков.

Врио главы республики указал еще на одну проблему, мешающую развитию сельского хозяйства. "Мы на сегодняшний день не владеем реальными данными, сколько фермеры имеют поголовья. Более 50 процентов поголовья реализуется теневым способом", - сообщил Хасиков.

Сейчас план Калмыкии по увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции до 2024 года - один миллион долларов. "То есть в сравнении с другими регионами это ничто", - признал врио главы республики. Но он уверен, что на сегодняшний день сельскохозяйственный потенциал Калмыкии недооценен, необходимо расставить приоритеты. А для этого, по его словам, нужно навести порядок в сфере животноводства, построить новые перерабатывающий мощности, наладить обводнение степей и учет поголовья скота.

"Калмыкия - с большим потенциалом, большими возможностями. Все зависит именно от того, как правильно и верно мы на сегодняшний день расставим приоритеты", - подчеркнул руководитель республики.

Хасиков также доложил Путину, что Калмыкия попала в список десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития. "И сейчас под руководством Дмитрия Николаевича Кобылкина - Министра природных ресурсов (и экологии) Российской Федерации - мы готовим комплексный план по социально-экономическому развитию Калмыкии", - рассказал он. По его словам, уже 1 сентября ему предстоит представить этот план премьер-министру Дмитрию Медведеву.