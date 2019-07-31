В то время как большинство мегаполисов идет по пути расширения сети коммерческих парковочных пространств, челябинские власти приняли иное решение. Администрация города направила концессионерам уведомление о расторжении соглашения в доб­ровольном порядке. Попытаемся разобраться в причинах такого разворота.

Наталья Котова "у руля" города лишь несколько недель. По ее словам, она совсем недавно узнала о существовании концессионного соглашения, подписанного прежним руководством. Возникли сомнения в целесообразности и эффективности проекта, с подачи главы региона Алексея Текслера провели экспертизу.

- Комиссия пришла к выводу: нам этот договор не нужен, - говорит врио главы Челябинска. - Есть нарушения со стороны концессионеров. Компания не сделала ничего из того, что должна была сделать: оборудовать сеть парковочных мест, отремонтировать муниципальное помещение, которое им было передано для ведения этой деятельности. Мы считаем, что сначала нужно создать условия и только после этого вводить плату за услуги. Думаю, жители нас в этом поддержат.

Планы не совпали с реальностью

Идея создать в Челябинске сеть платных парковок стала обретать реальные черты еще два года назад. Тогда же в администрации разработали проект концессионного соглашения, по которому потенциальный инвестор обязан за несколько лет вложить в обустройство единого парковочного пространства 350-400 миллионов рублей. При этом муниципальная казна получит десять процентов от выручки концессионера.

Хотя на общественных слушаниях было высказано немало претензий по поводу деталей соглашения, в мае 2018 года его все-таки подписали - сроком на 12 лет. Планы были вполне амбициозные. Предполагалось, что уже в течение первых 14 месяцев переоборудуют под платные и протестируют более двух тысяч машино-мест. Затем их число доведут до 5-7 тысяч. На сайте мэрии появился и согласованный перечень участков дорог местного значения, отданных в концессию. В него вошли 68 действительно лакомых кусочков в центре города, где спрос обычно превышал предложение. Собирать деньги с водителей - 30 рублей в час - намеревались с сентября 2019 года.

Год назад представитель компании-концессионера Алексей Павлюк уверенно докладывал прессе, что уже к середине лета 2018-го на выделенных участках появится особая разметка, паркоматы, приборы видеофиксации, прилегающая территория станет более благо­устроенной, а в предоставленном городом здании начнет действовать центр обработки данных. На самом деле ничего из обещанного сделано не было. Можно гадать о причинах, объективных и субъективных, представители концессионера пока хранят молчание. Между тем обычные горожане решение разорвать концессию восприняли позитивно.

Альтернативу не предложили

Впрочем, сам вопрос создания в областном центре сети платных парковок далеко не праздный и с повестки дня так просто не исчезнет. Зампредседателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко прокомментировал ситуацию так:

- Отказ от концессии говорит о здравом смысле мэрии, но не решает в целом проблему, что делать с машинами в центре города, ведь альтернативы, к сожалению, не прозвучало.

Сегодня практически все крупные города страны уже обзавелись платными машино-местами на бойких улицах или объявили о том, что сделают это в ближайшее время. Даже если не брать во внимание Москву и Санкт-Петербург, где эта система действует давно и успешно, можно посмотреть на опыт ближайших соседей: в Екатеринбурге паркоматы работают с 2014 года, в Казани - с 2015-го, в Тюмени и Перми - с 2016-го.

Правда, пока ни в одном из этих городов формат не окупает себя полностью, но ведь главная цель не в этом. Хорошо продуманное платное парковочное пространство - это и разгруженные центральные магистрали, и уменьшение вредных выбросов в атмосферу, и сокращение аварийности, и дополнительные доходы для общественного транспорта. А сборы с автовладельцев, можно сказать, дополнительный бонус.

Переформатируют

Возможно, на решение челябинской мэрии повлиял недавний всплеск интереса к теме в Екатеринбурге, где общественники обратились в прокуратуру с требованием проверить эффективность расходования средств на организацию и обслуживание платных парковок.

- Ежегодно на содержание платных парковок в столице Урала выделяют 28-30 миллионов рублей, а результата нет. По последней информации из мэрии, исполняют требования меньше 30 процентов автолюбителей, так как за это не наказывают. Специальные автомобили, приобретенные администрацией, фиксируют нарушителей, однако эта информация уходит в никуда, - поясняет представитель Федерации автовладельцев России в Екатеринбурге Максим Едрышов. - Во-первых, у нас до сих пор нет законодательной базы, позволяющей муниципалитетам устанавливать платные участки на дорогах общего пользования и брать деньги за хранение транспортных средств. Во-вторых, остается проблема с администрированием штрафов: у города нет полномочий централизованно запрашивать в ГИБДД данные о нарушителях. Это можно сделать лишь в рамках административных дел, направляя запросы по каждому автовладельцу отдельно.

По мнению Едрышова, Екатеринбургу стоит взять пример с Челябинска и отказаться от платных парковок, пока вся система не будет отлажена.

- Не спорю, без этого невозможно развитие мегаполиса, но нужно их сделать нормально работающими, с хорошим администрированием, понятной системой оплаты. А иначе цели не достигнуть, - подчеркивает эксперт.

Кстати, в прошлом году власти Екатеринбурга решили подсчитать расходы и доходы от платных парковок. Подсчитали и прослезились. Только на покупку и установку паркоматов для первых 2500 машино-мест было потрачено порядка 55 миллионов рублей, еще более 700 тысяч рублей ушло на обслуживание техники. Между тем за 15 месяцев автовладельцы заплатили лишь чуть более девяти миллионов. В 2019 году на платные паркинги в городской казне заложено свыше 32 миллионов рублей, какой будет отдача - большой вопрос.

Между тем мэрия не только не собирается отказываться от проекта, но и настроена расширять его. Правда, власти готовы пересмотреть систему работы. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на днях заявил, что город ищет варианты выхода из парковочного кризиса:

- Надо посмотреть, что выгоднее: финансировать из бюджета или чтобы концессионер вложил свои деньги, а потом получал проценты. Решения пока нет.

В Челябинске проблем с машино-местами в центре города не меньше, чем у соседей: поиски свободных превращаются в ежедневный квест, тогда как общественный транспорт переживает не лучшие времена. Если автомобилисты пересядут в автобусы и трамваи, для города это будет плюс и в экономическом, и в экологическом плане. Так что к теме платных парковок челябинским властям, очевидно, еще придется вернуться.

Тем временем

Активисты популярного интернет-сообщества "Челябинский урбанист" не согласились с решением мэрии. Они даже опубликовали в Сети своего рода воззвание "Городу нужны платные парковки". Такие объекты, по мнению молодых урбанистов,"не средство заработка, а общемировая практика". Ссылаясь на мнение известного автоэксперта и блогера Александра Шумского, они утверждают: "Платные парковки - это упорядоченный центр города и забота о самих автомобилистах, которые не могут найти свободного места. Многие люди готовы заплатить, чтобы сэкономить время. К тому же из-за платных парковок некоторые горожане пересаживаются на общественный транспорт, что помогает мегаполису развиваться, улучшает экологию и снижает количество пробок".