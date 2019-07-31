После полутора лет тяжбы Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал правоту челябинского мин­здрава, отказавшегося оплатить партию медикаментов, доставленных на областной аптечный склад с опозданием на месяц.

Решение суда первой инстанции, взыскавшего из регионального бюджета стоимость препаратов (740 тысяч рублей) и отказавшего минздраву во встречном иске, отменено. В итоге фирма-поставщик понесет значительные убытки: срок годности лекарств давно истек.

Что же произошло? И почему арбитражные суды вынесли кардинально противоположные решения по одному и тому же делу? Как следует из материалов разбирательства, суды по-разному оценили добросовестность исполнения госконтракта, который был заключен 8 декабря с условием поставки до конца года. Суд первой инстанции посчитал фактической датой поставки 23 декабря, как это указано в транспортной накладной. На деле же победитель аукциона в этот день только удосужился подписать контракт с минздравом, по сути, потеряв почти полмесяца. А товар привез уже в начале следующего года - с 9 января по 8 февраля. Впрочем, товарные накладные оформил загодя - еще в декабре.

Для суда первой инстанции этого оказалось достаточно, чтобы признать госконтракт выполненным и взыскать в пользу поставщика всю стоимость лекарств. Минздрав привел свои аргументы: субсидии на покупку лекарств для льготников предоставляются из федеральной казны. Потратить эти деньги нужно до конца года, переносить на следующий нельзя.

Нарушителю придется выплатить в бюджет более 70 тысяч рублей штрафа и 17 тысяч рублей госпошлины. Это плюсом к 740 тысячам убытка

Кроме того, поставщик не согласовывал с заказчиком доставку за пределами срока действия контракта. Товар, пришедший на областной аптечный склад, так и не был принят, о чем свидетельствует отсутствие соответствующих документов с подписями уполномоченных лиц. Исполнителя уведомили письмом, что необходимо забрать лекарства из карантинной зоны в связи с "прекращением обязательств по контракту", сроки которого истекли.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что товарные и транспортные накладные не являются доказательством полного исполнения условий госконтракта. Без документов о проверке и приемке товара, на которые отводилось до десяти суток, они недействительны. Следовательно, суд первой инстанции погорячился, принимая сторону поставщика. Более того, апелляция удовлетворила встречный иск министерства о применении к поставщику штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств.

По закону с нарушителя взыскивается фиксированная сумма в размере десяти процентов от общей стоимости контракта. Получается, что ему придется выплатить в бюджет более 70 тысяч рублей "за доставленные неудобства" и 17 тысяч рублей госпошлины. Это плюсом к 740 тысячам убытка.

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Однако возникает вопрос: в чем виноваты льготники, в итоге не получившие необходимых лекарств за счет федерального бюджета? Возможно, дело и в чиновниках, назначивших проведение аукциона на конец года и тем самым поставивших закупку медикаментов под угрозу?