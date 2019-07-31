На Среднем Урале долгосрочная аренда жилья с начала года подорожала на три процента. Регион сейчас находится на 11-м месте в стране по стоимости съемных малометражных квартир и на 9-м - по цене аренды двухкомнатных.

По данным портала "Авито Недвижимость", проживание в "однушке" обойдется втрое дешевле, чем в столице России, и на 10-30 процентов дешевле, чем в соседних западносибирских регионах. Кстати, Новый Уренгой по стоимости аренды жилья опережает южные Геленджик, Сочи и Ялту, а также Санкт-Петербург, где туристический сезон не прекращается круглый год.

Между тем потребителей интересуют прежде всего недорогие варианты: почти 92 процента запросов во втором квартале касались доступных одно- и двухкомнатных квартир, а вот на просторные апартаменты с четырьмя и более комнатами пришлось лишь 0,7 процента.

По мнению заместителя гендиректора аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Тимура Аймалетдинова, основным стимулом роста рынка аренды в последние годы является внутренняя миграция: молодое поколение демонстрирует все большую мобильность, готово переезжать ради более привлекательных условий труда. Чем севернее, тем выше зарплаты, а выбор капитального жилья меньше, отсюда и ценовое лидерство таких регионов.

- Независимо от дальнейших темпов развития сегмента все более насущной выглядит задача регулирования возникающих на этом рынке отношений. Серьезный потенциал здесь открывают цифровые технологии: порталы, приложения и агрегаторы в сфере недвижимости постепенно переходят от чистого информирования к сервису совершения сделок, приобретения различных дополнительных (страховых, юридических, банковских) услуг, - отмечает эксперт.

Кстати

По данным НАФИ, снимает жилье почти каждый десятый россиянин. Чаще других это делают молодежь и люди среднего возраста - от 25 до 44 лет. При этом свыше трети арендаторов (34 процента) планируют снимать жилье не более года, 14 процентов - в течение трех лет и лишь десять процентов говорят, что будут проживать во временном жилье не менее шести лет.