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31.07.2019 19:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Длиннее рубль - дороже угол

Дороже всего снимать квартиру на Крайнем Севере
Текст: Наталия Швабауэр
Российская газета - Экономика УРФО № 168(7926)
На Среднем Урале долгосрочная аренда жилья с начала года подорожала на три процента. Регион сейчас находится на 11-м месте в стране по стоимости съемных малометражных квартир и на 9-м - по цене аренды двухкомнатных.

По данным портала "Авито Недвижимость", проживание в "однушке" обойдется втрое дешевле, чем в столице России, и на 10-30  процентов дешевле, чем в соседних западносибирских регионах. Кстати, Новый Уренгой по стоимости аренды жилья опережает южные Геленджик, Сочи и Ялту, а также Санкт-Петербург, где туристический сезон не прекращается круглый год.

Фото: istock
У граждан появилась возможность сэкономить на сделках с жильем

Между тем потребителей интересуют прежде всего недорогие варианты: почти 92  процента запросов во втором квартале касались доступных одно- и двухкомнатных квартир, а вот на просторные апартаменты с четырьмя и более комнатами пришлось лишь 0,7  процента.

По мнению заместителя гендиректора аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Тимура Аймалетдинова, основным стимулом роста рынка аренды в последние годы является внутренняя миграция: молодое поколение демонстрирует все большую мобильность, готово переезжать ради более привлекательных условий труда. Чем севернее, тем выше зарплаты, а выбор капитального жилья меньше, отсюда и ценовое лидерство таких регионов.

- Независимо от дальнейших темпов развития сегмента все более насущной выглядит задача регулирования возникающих на этом рынке отношений. Серьезный потенциал здесь открывают цифровые технологии: порталы, приложения и агрегаторы в сфере недвижимости постепенно переходят от чистого информирования к сервису совершения сделок, приобретения различных дополнительных (страховых, юридических, банковских) услуг, - отмечает эксперт.

Кстати

По данным НАФИ, снимает жилье почти каждый десятый россиянин. Чаще других это делают молодежь и люди среднего возраста - от 25  до 44  лет. При этом свыше трети арендаторов (34  процента) планируют снимать жилье не более года, 14  процентов - в течение трех лет и лишь десять процентов говорят, что будут проживать во временном жилье не менее шести лет.

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