Эксперты HeadHunter проанализировали ситуацию на рынке труда УрФО в первом полугодии: оказалось, что проще всего найти работу в Курганской области - здесь на одну вакансию в среднем приходится всего 3,7 резюме. А вот в Тюменской области конкуренция среди соискателей наибольшая в федеральном округе - 7,7 резюме на место.

Как отмечают аналитики, нормальной для рынка труда считается показатель 5-6 резюме на одну вакансию: как правило, в такой ситуации работодатели не испытывают дефицита специалистов, а соискатели имеют достойный выбор. В Уральском федеральном округе в целом обстановка спокойная - соотношение числа резюме и вакансий составляет 5,3 (в целом по стране - 6,3).

По словам руководителя пресс-службы HeadHunter Урал Анны Осиповой, в Свердловской области наиболее острая конкуренция в сферах "Высший менеджмент" (6,6) и "Искусство, развлечения, масс-медиа" (5,8). А вот в сферах "Страхование", "Консультирование", "Инсталляция и сервис" и "Медицина, фармацевтика" на одну вакансию приходится не более одного резюме.

Интересно, что нет прямой связи между уровнем зарплат и числом претендентов на одну вакансию. Так, в ЯНАО, где самая высокая цена рабочей силы, конкуренция на рынке такая же, как в Челябинской области, где уровень предлагаемых зарплат почти в 1,5 раза ниже. Впрочем, Зауралье занимает нижнюю строчку по обоим показателям.