Круглая тюменская баня, которую шесть лет назад едва не снесли и за сохранение которой все эти годы отчаянно боролись архитекторы и патриоты города, включена в список объектов культурного наследия регионального значения.

Это единственный в регионе памятник конструктивизма - копия действующих круглых бань в Санкт-Петербурге, только размером меньше. Тюменскую закрыли еще в 2006-м - "на ремонт", но к нему так и не приступили. Здание лишь ветшало, а в прошлом году в нем вспыхнул пожар.

Многие уже забыли, что в свое время злосчастное строение значилось в реестре памятников историко-культурного значения. Из списка его исключили после отрицательного заключения специалиста из европейской части РФ, в Тюмени ни разу не бывавшего. Его выводы разнесли в пух и прах за "непрофессионализм и ангажированность" авторитетные эксперты минкультуры. За продолжение жизни бани - в том или ином предназначении - выступили тысячи горожан: в обращениях к федеральным и региональным властям, на митингах, в пикетах. Одного из самых стойких защитников бани - архитектора Екатерину Журавлеву - многочисленные друзья поздравили с двойным праздником: у нее день рождения совпал с присвоением "круглой" охранного статуса.

Между тем группа видных зодчих вместе со студентами Института архитектуры и дизайна за два года разработали концепцию реконструкции улицы Ленина, где и расположена баня. Они видят ее, по словам директора института Светланы Капелевой, в качестве арт-объекта - выставочного комплекса либо музея.