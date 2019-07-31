На Среднем Урале закрыли два несанкционированных палаточных лагеря

Свердловские спасатели контролируют работу летних лагерей в области. Как рассказала сегодня "РГ" пресс-секретарь регионального главка МЧС Наталья Зырянова, выявлены шесть несанкционированных палаточных лагерей в Полевском, Заречном, в Нижних Сергах, Верхотурье (два) и Нижнем Тагиле.

"Лагеря в Тагиле и Сергах уже прекратили работу, с остальными разбирается прокуратура", - сообщила она.

В целом в области этим летом работают 71 загородный оздоровительный лагерь и 5 палаточных (два из них начнут функционировать в августе).

При обследовании инспекторы в первую очередь обращают внимание на место, где размещен лагерь: может ли подъехать к нему пожарная машина, в каком состоянии территории, далеко ли до линий электропередач.

В самом лагере проверяется наличие средств пожаротушения, пути эвакуации, телефонная связь, фонари и так далее. А также - обогреватели и светильники: их эксплуатация в палатках запрещена.

"Среди основных замечаний - отсутствие автономных пожарных извещателей в палатках и недостаточное расстояние между палатками (должно быть не менее 1,5 метров)", - отметили в МЧС.