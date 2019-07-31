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31.07.2019 19:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пока по-хорошему

Регоператоры грозят подать в суд на компании, не заключившие договоры на обслуживание
Текст: Татьяна Казанцева
Российская газета - Экономика УРФО № 168(7926)

В Свердловской области число юрлиц, заключивших договоры с региональными операторами на вывоз твердых коммунальных отходов, до сих пор не превышает 35-40  процентов.

- На 1  апреля было заключено 9  процентов договоров с юрлицами (не считая бюджетных организаций, только с коммерческими структурами). Общее количество заявок не превышало трех тысяч. На сегодня цифра достигла 48  процентов, - сообщила руководитель ЕМУП "Спецавтобаза" Наталья Зубова.

И это еще весьма высокий показатель: глава компании "Рифей" Федор Потапов говорит о 25-30  процентах. (С физлицами заключено 80  процентов договоров.)

Фото: РИА Новости.
Региональные власти смогут освобождать мусорных операторов от ряда налогов

Бизнес действительно не спешит вступать в официальные отношения с регоператорами, считая нормативы производства мусора завышенными, о чем не раз писала "РГ". Предпринимателей возмущает, что в разных городах региона нормативы отличаются порой в десятки раз. Они заявляют: расчетные цифры специалисты Региональной энергетической комиссии "взяли с потолка", не провели необходимые замеры.

Регоператоры бомбардируют потенциальных клиентов предложениями о сотрудничестве, но это не дает нужного результата: административное наказание за отказ от заключения договора не предусмотрено. С августа регоператоры пообещали усилить давление - грозят начать обращаться в суды с исками о нарушении санитарного законодательства.

В качестве альтернативы предпринимателям предлагают платить за мусор не по нормативу, а по факту. Но для этого нужно оборудовать собственную контейнерную площадку, что возможно далеко не всегда, например, если в одном здании размещается несколько юрлиц- не заставишь ведь двор десятками контейнеров…

По мнению депутата свердловского Заксобрания Сергея Никонова, до конца 2019  года необходимо исправить все неточности формулировок в документах, касающихся мусорной реформы. При этом Никонов считает, что участники рабочей группы, в составе которой представители трех комитетов Заксобрания, смогут принять участие и в доработке федерального законодательства.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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