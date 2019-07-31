На Урале восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

В Асбесте впроизошла авария с участием пассажирского автобуса. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, за помощью к врачам обратились восемь человек.

ДТП случилось сегодня в 10.05 напротив дома номер 5 на улице Ленина. Водитель автобуса ISUZU наехал на стоящую машину марки Toyota, отчего та выкатилась на встречную полосу и столкнулась с УАЗом.

"Семеро пассажиров автобуса получили травмы и обратились в больницу. У одного из них - перелом ноги, у остальных - ушибы и ссадины. Также пострадала женщина-водитель легковой иномарки", - передает областное управление ГИБДД.

Правоохранительные органы установили: Toyota стоял в в левой полосе, собираясь поворачивать влево, когда в нее сзади въехал автобус маршрута № 1А Автовокзал - Кирпичный завод. В транспортном средстве находились около трех десятков пассажиров.