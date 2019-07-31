Свой 102-й сезон Народный театр имени Григория Гецова завершил спектаклем "Тишина". Постановку на основе незатейливой пьесы, ставшей знаменитой благодаря спектак­лю театра имени Моссовета с Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом, режиссер и актеры с горьким юмором посвятили "Настоящим и будущим пенсионным реформам". Они никого не осуждают, дети, решившие разлучить стариков-родителей, отдав мать в приют, отнюдь не монстры и тоже переживают… но так сложились обстоятельства: долги, теснота, собственные подросшие дети. "Уступи место зав­трашнему дню" называется пьеса в оригинале, и старики Куперы безропотно уступают, мечтая лишь о том, чтобы в этом завтрашнем дне их любимые дети были счастливы.

Сопереживание перестало быть целью сегодняшнего театра, желающего прежде всего ошеломить формой, поразить трактовкой, если повезет - запомниться нарушением норм и правил, а уж скандальчик с журналистами или властью желанен больше гранта - открывает перспективы! Поэтому в последнее время зритель, плачущий на спектакле, как и плачущий большевик, - явление теоретически допустимое, но в реальности никем не виданное. В финале "Тишины" зрители вытирали слезы даже не украдкой, став свидетелями прощания главных героев в исполнении Нэли Николаевны Солдатовой и Александра Николаевича Шевнина. И если в тот вечер по воле случая на спектакль попали театральные снобы, то после его окончания их снобизм навсегда растворился в аплодисментах, потому что такую абсолютную искренность актерского существования теперь мало где встретишь.

История

Осень 1917 года. В революционном хаосе большевики-железнодорожники станции Екатеринбург-1 создают первый на Урале рабочий клуб, а при нем - драмкружок. В распоряжении артистов было деревянное здание в привокзальном бедняцком районе и огромное желание ставить спектакли, чтобы бесплатно показывать их уральским рабочим. Больше не было ничего: ни образования, ни опыта, ни костюмов, ни декораций. Однако уже в 1918 году восторженные зрители, большинство из которых в театр попало впервые в жизни, отбивали ладони, аплодируя артистам после премьеры по пьесе Максима Горького "На дне".

Почти сразу в ход репетиций вмешалась история: летом 1918 года в Екатеринбург вошли войска Колчака и открытие второго сезона пришлось отложить. Но, как только стихли бои гражданской, уже в 1919-м, в репертуаре рабочего театра появляется "Лес" Островского. Больше перерывов в работе не было. В годы Великой Отечественной войны, когда многие драмкружковцы ушли на фронт, оставшиеся создали оперативную культбригаду, которая выступала в воинских частях, в госпиталях, на линейных станциях перед уходящими на фронт бойцами. Театр вместе со страной переживал ее историю, взрослел, менялся, делал открытия и делился ими со зрителями, знал времена хорошие и не очень, но жил. В 1927 году поздравить спектакль с десятилетним юбилеем приехал лично нарком Луначарский. Больше начальство такого масштаба вниманием театр не баловало, но в городе коллектив знали и любили, железнодорожное ведомство по-прежнему считало театр своим, в начале тридцатых предоставило помещение в новом Дворце культуры железнодорожников и помогало с финансированием. В те времена для спектаклей делали настоящие декорации, шили костюмы, все премьеры снимало местное телевидение. С 1957 года на протяжении сорока трех лет коллективом руководил замечательный артист Свердловского театра драмы Григорий Ефимович Гецов, чье имя носит театр. Теперь театром руководит его ученица Нэли Солдатова.

На самообеспечении

Современные реалии повлияли на существование коллектива: теперь в его распоряжении крохотный зальчик и "полторы комнаты", в которые в дни общих сборов труппа количеством в полсотни(!) человек умещается, как в автобусе в час пик - но в условиях победившей рыночной экономики, и за это приходится быть признательным. Полное самофинансирование и самообеспечение, коллектив ни от кого не получает ни копейки, и даже ставка художественного руководителя давно упразднена. Цена билета - двести рублей, зачастую играют бесплатно или отдают деньги на благотворительность, и это для участников коллектива принципиальные моменты. Понятно, что бытие определяет не то чтобы сознание, но уж выбор драматургического материала точно, поэтому постановки, требующие рисованного зад­ника, сложных костюмов и бутафории, ушли в прошлое (а когда-то ставили Пушкина, Чехова, Островского, Горького). Выбирают современную драматургию, приносят вещи из дома, например, ради изображения небедного американского быта в "Тишине" заново обтянули кресло, живущее в театре уже сорок лет. Но иногда душа не выдерживает: два года назад поставили "Кьюджинские перепалки" Карло Гольдони, купили ткани, сшили костюмы… но костюм судьи пришлось все же брать в аренду у другого театра, и эта статья расходов была очень чувствительной.

Отчасти поэтому труппа редко экспериментирует с формами и трактовками, исповедуя реалистический театр. Театр имени Гецова, как записано в его "Правилах труппы", "является классическим драматическим народным театром". И "гецовцы" хранят дух театра, его принципы: "создание спектаклей высокого гражданского звучания", психологизм, искренность, серьезная работа над каждой ролью, уважение к драматургическому материалу и к своему зрителю (одна деталь: все постановщики имеют или получают театральное образование). И девиз - "Прорвемся!"

Постановки последних сезонов - "Саня, Ваня, с ними Римас" Владимира Гуркина о жизни уральской деревни накануне Великой Отечественной войны, философская и трагическая пьеса Нины Садур "Ехай!", действие которой происходит на рельсах в буквальном смысле слова, психологическая драма "Сильвия" американского драматурга Альберта Герни. Трудный, умный, честный репертуар, для зрителя, который не ждет от театра развлекаловки. Играют по 40-50 спектаклей за сезон, не только в своем зальчике, бывает - в библиотеке, в музее и даже… на вокзале. С ностальгией вспоминают времена, когда железная дорога бесплатно предоставляла театру вагон, "гецовцы" показывали свои спектакли на самых отдаленных полустанках, и более благодарной публики невозможно было вообразить.

Человеческие и профессиональные качества в театре одинаково важны. А может быть, первое даже важнее, потому что на занятиях по сценическому движению и речи по ходу дела можно многому научиться, а вот честности, самоотдаче, любви… нет еще таких занятий, тут только естественный отбор. Театр выискивает своих людей по жизни и забирает себе, порой вопреки логике и обстоятельствам.

Нэли Солдатова в театре Гецова уже 29 лет, даже закончила театральное училище. Но работала инженером, вырастили с мужем троих детей. Супруг поначалу ревновал ее к театру, потом принял и понял, и домочадцы привыкли: если чей-то день рождения совпадает с маминой премьерой, то переносится день рождения. В театре уже сыграл внук Саша и теперь мечтает об этом пятилетний правнук Артемка.

Владимир Черницын в театре с юности. В свое время врачи поставили ему диагноз, не оставляющий шансов. Но он продолжал ездить на спектакли и репетиции даже из другого города. С тех пор прошло 15 лет, в премьере прошлого сезона он сыграл главную роль. Чудо? Театр.

Сергей Мажаров в начале девяностых встречал после репетиций жену, времена были такие. "А когда я вас увижу на сцене, молодой человек?" - посмеивался Гецов. Тогдашний боец ОМОНа, оценив шутку, тоже улыбался в ответ. Сегодня Мажаров, перепробовав множество профессий, играет в театре, ставит спектакли, снимает кино и учится в театральном вузе.

В этом театре работают сварщик, бухгалтер, инженер, учитель, журналист, продавец, бизнесмены, студенты и пенсионеры. Совершенно разные, все они одинаково отвечают на вопрос, на чем держится их театр. Говорят, на любви.