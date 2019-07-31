В центре по мониторингу и реабилитации хищных птиц "Холзан" под Екатеринбургом помимо пернатых с недавнего времени появились и мохнатые питомцы, и тоже хищники. Мы общаемся с Кириллом Потаповым, по образованию лингвистом, владельцем бизнеса в рекламной сфере и одновременно вожаком четырех волков и волчонка.

Как у вас волки-то появились?

Кирилл Потапов: Из разных уголков России. Знакомые сообщили, что родились волчата, спросили, не хочу ли выкупить. Альфа сначала приехала, через два дня - Уголек, потом Акела и последней приехала Ракша.

Почему вы решили их выкупить?

Кирилл Потапов: Им в большинстве зоопарков некомфортно. А я с детства знал, что буду животным помогать, у меня даже со второго класса сочинение на эту тему осталось. Для волков лес- стихия. Им нужны земля, трава, деревья, ветер: они себя так лучше чувствуют, физически лучше развиваются. Если они в зоопарках на бетонном полу в клетке "два на два" бегают, то голова перестает работать. Нормальные условия для животных - это не в центре города на бетонном полу, а на природе, за городом, в вольерах открытого типа.

Уголек назван так, полагаю, за цвет шкуры. А остальные?

Кирилл Потапов: Альфа - мне вообще нравится это имя, Акела и Ракша - из "Маугли". Виту так назвали из-за того, что она одна выжила, а с латыни и с итальянского имя переводится как "жизнь".

У Альфы умерло шесть щенков. Если бы все выжили, вы бы их всех оставили у мамы?

Кирилл Потапов: Да, они бы все жили тут, я так и хотел изначально - наблюдать, как взрослые их будут воспитывать, как бы они ко мне относились, если бы я их не выкармливал.

Пока вы с Альфой лежали в больнице, ее дочку Виту выхаживали люди. Как они это делали, что за люди?

Кирилл Потапов: У нас есть фонд защиты животных "Альфа", мы на днях его зарегистрировали, есть единомышленники, которые свой последний кусок хлеба отдадут животным.

Чем отличается собака от волка? И те, и другие вас радостно встречают, лижут…

Кирилл Потапов: То, что они радуются, еще не означает, что одинаковые. Все животные радуются. Волки - самые эмоциональные животные. И одновременно очень выносливые, даже на бегу отдыхают, степень сжатия челюстей у них огромная - в три раза больше, чем у собаки, плюс секаторообразный прикус: при любом укусе разрезает плоть и отрывает кусок мяса. В десять раз лучше обоняние. Они физически и ментально намного лучше развиты, чем собаки. Готовы проплывать 13 километров и пробегать 100 километров в сутки. Еще разница в том, что собака ждет команду, чтобы начать есть, а волки не ждут. Им команда не нужна. Основное отличие - семейные отношения. Волки - моногамные животные, всю жизнь хранят верность и живут одной семьей. Но у них в семье только альфа-пара может размножаться- это жесткие, умные, уверенные волки, которые по характеру превосходят остальных.

Ваши волки никогда вас не прикусывали?

Кирилл Потапов: Они даже не рычали на меня никогда. Я же их малышами взял, взрослого волка невозможно приручить. Да и с маленькими - это большой труд. С ними надо находиться сутками. В мире мало кто может у волка из пасти взять мясо, мне волк отдаст. Они меня воспринимают как маму, папу. Я их не дрессирую, они воспитываются не как собаки. Им нельзя ничего запрещать, нельзя по телефону с кем-то грубо разговаривать - они могут зафиксировать, что агрессия - это нормально, и проявлять ее к хозяину, другим членам семьи.

Один немец, изучая волков, предположил, что можно записать их вой и транслировать на фермах, чтобы волки думали, что это чужая территория, и не заходили туда и не убивали скот. Как думаете, это сработает?

Кирилл Потапов: Нужно понимать, что означает этот вой: "собираемся на охоту", "опасность", "обозначение территории", "траур". Кстати, если у них в семье убивают кого-то, они ходят в трауре до года и воют тоскливо. То есть если записать вой, которым они обозначают территорию, то, конечно, можно. Я записываю вой волков, звуки собак и птиц на профессиональный рекордер, буду скоро выпускать "Волчью оперу". Закачаем рингтоны на Itunes, Apple music. Поставим символическую сумму, чтобы можно было купить и помочь животным.

Вы хотите рассказывать детям про то, что страшные и злые волки бывают только в сказках. А так нестрашные, наверное, только ваши…

Кирилл Потапов: Нестрашные все. У волков антропофобия - это боязнь человека на генном уровне. Американские биологи мне рассказали, что в США было только два случая нападения волка на человека за 100 лет, они были бешеные. А бешеная может и белка напасть, и ежик. Образ волков демонизируют в сказках и фильмах. Да, если в лесу ты зашел на их территорию и начинаешь загонять их, угрожать, то они, скорее всего, начнут обороняться. Но встретиться с ними практически нереально.