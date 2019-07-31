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31.07.2019 18:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Компенсация для честных

Новые законы защитят права потребителей на рынке жилья
Текст: Наталия Швабауэр
Российская газета - Экономика УРФО № 168(7926)
Конец июля ознаменовался принятием Государственной думой сразу нескольких важных законов, которые касаются покупки и продажи недвижимости гражданами.

Во-первых, добросовестным приобретателям жилья, у которых его изъяли по суду, теперь положена денежная компенсация. Раньше люди, не подозревавшие, что взяли квартиру с "криминальным прошлым" или правом проживания в ней третьих лиц, оказывались один на один с продавцом: после аннулирования договора получить деньги назад было практически нереально. С 1  января 2020  года пострадавшим начнут компенсировать ущерб из федерального бюджета.

Фото: istock
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- Нечасто, но такое случается, ведь даже профессионалы имеют доступ не ко всей информации и могут не заметить негативных моментов, - говорит Рустем Галеев, исполнительный директор Уральской палаты недвижимости (УПН). - К примеру, несколько лет назад в Екатеринбурге чуть не осталась на улице семья с детьми. Поскольку в сделке участвовали члены УПН, мы собрали для людей существенную сумму и помогли на остаток оформить ипотеку на приемлемых условиях.

Также Госдума приняла закон, защищающий граждан от мошенничества с электронной цифровой подписью (ЭЦП) при заключении сделок. Вносить сведения об отчуждении объекта в единый госреестр недвижимости (ЕГРН) отныне можно только при наличии специальной отметки, которая проставляется по личному заявлению собственника. Если электронный договор заверяет нотариус, отметка не нужна. На рынке уже зафиксировано несколько случаев кражи собственности с помощью ЭЦП.

Третье новшество - упрощение сделок с долями: если до этого все они совершались только через нотариуса, то с 31  июля 2019  года исключение сделано для совладельцев старше 18  лет, продающих сразу все доли в объекте. То же самое касается ипотеки, дарения и наследства. По словам эксперта Федеральной кадастровой палаты Надежды Лещенко, это особенно актуально для близких родственников - им ни к чему подтверждать законность соглашения друг с другом.

Фото: Татьяна Андреева
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Перемены коснутся огромного числа россиян. По статистике Росреестра, на 31  марта 2019  года в ЕГРН было зарегистрировано 65,4  миллиона прав общей долевой собственности физлиц. Обязательное нотариальное удостоверение сделок с долями ввели в 2016  году: слишком часто они создавали почву для махинаций. Несколько громких историй помнит и Екатеринбург.

К сожалению, полностью избавиться от криминального шлейфа рынку недвижимости пока не удается. Как отметил министр юстиции РФ Александр Коновалов, выступая в Совете Федерации, ежегодно от 5  до 7  процентов сделок несут в себе "пороки законности". По его мнению, повысить уровень защищенности граждан может повсеместное и экономически необременительное заключение договоров через нотариуса.

Вопрос в том, что считать необременительным. Для обычного человека тариф 4,9  тысячи рублей и 0,5  процента от стоимости недвижимости (потолок - 20  тысяч рублей) - уже серьезный удар по кошельку, хотя в Федеральной нотариальной палате уверяют, что это гораздо дешевле, чем услуги юрфирм и риелторов.

Тем не менее, по данным "Левада-центра", уже около 32  процентов участников сделок с недвижимостью обращаются к нотариусам, даже когда того не требует закон. Считается, это лучший способ собрать доказательную базу на случай спора. Кроме того, никто не может быстрее нотариуса получить готовые документы из Росреестра. На Среднем Урале в первом полугодии 2019-го в такой форме зарегистрировано 89  835  прав собственности, что составляет примерно 19  процентов от общего количества регистрационных действий.

Экономика Недвижимость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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