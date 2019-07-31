В Югре сотрудница банка украла из кассы 5,7 миллиона рублей

В Нефтеюганске задержали работницу банка: полиция подозревает ее в присвоении солидной суммы из кассы финансового учреждения.

Местная жительница работала кассиром-контролером банка, и за месяц украла более 5,7 миллиона рублей. Как сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк, у женщины был доступ к устройствам для выдачи денег, а отсутствие валюты в боксах она объясняла техническими сбоями.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ. Подозреваемую поместили под домашний арест. Расследование продолжается.