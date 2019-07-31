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31.07.2019 09:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюменской области при взрыве газа в доме погибли ребенок и взрослый

Текст: Юлия Мякишева

В поселке Боровский Тюменской области в пожаре от хлопка газа погибли 10-летний ребенок и 58-летний мужчина.

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Трагедия случилась сегодня рано утром. По данным МЧС в пять часов утра в доме, в котором произошел хлопок, начался пожар. Из-за взрыва произошло разрушение здания. На его тушение задействовали 56 человек личного состава и 22 единицы техники. Спасатели продолжают разбор завалов.

Причину трагедии с двумя погибшими устанавливают следователи и криминалисты. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК РФ. Специалисты осматривают место происшествия, устанавливают причины и обстоятельства. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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