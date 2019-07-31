Власти Кургана заявляют, что заинтересованы в появлении новых современных форматов нестационарной торговли, в том числе объектов по продаже печатной продукции. Но пока в городе продолжают исчезать и без того немногочисленные специализированные киоски прессы.

Норматив на бумаге

Согласно приказу регионального департамента экономического развития, в областном центре должно быть 1,33 торговых точки, реализующих печатную продукцию, на 10 тысяч жителей. Фактический показатель - 0,95. В муниципалитете сообщили: в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на 1 июля включено 26 таких точек. Но и эта весьма скромная цифра реальной картины не отражает: многих внесенных в схему киосков просто не существует, другие закрыты. Об этом в редакцию "РГ" сигнализируют наши читатели.

- Раньше газетный киоск стоял недалеко от нашего дома на "пятачке" около памятника Коли Мяготину, - рассказала жительница Кургана Людмила Трофимова. - Это очень оживленное место: рядом магазин и автобусная остановка, по пути люди заглядывали и в киоск. Я сама всегда там покупала газеты. В прошлом году киоск исчез.

В ряде случаев, как убедилась корреспондент "РГ", по указанным в схеме адресам газетные киоски отсутствуют, например, в первом, третьем и шестом микрорайонах Заозерного жилмассива. Возможно, и в других районах города картина та же.

Невыгодный бизнес

Раньше в Зауралье работали киоски "Почты России", когда-то их было около 30-ти. Уже в 2017 году осталось 23 на всю область, из них шесть - в Кургане. Тогда в ответ на запрос "РГ" в региональном управлении ФПС сообщили, что "руководство филиала делает все возможное для сохранения киосков почтовой связи и их современного переобустройства". Сейчас в филиале новая управленческая команда, и киосков в Кургане у ФПС больше нет.

- "Почта России" уделяет значительное внимание развитию института подписки на периодические печатные издания и их розничным продажам через сеть отделений почтовой связи, - пояснила главный специалист по корпоративным коммуникациям ведомства Ирина Коробейникова. - По итогам первого полугодия 2019 года курганские почтальоны доставили жителям области порядка 242 тысяч изданий периодической печатной прессы на дом (по подписке). Еще почти 149 тысяч экземпляров было реализовано в отделениях связи, что на 22,6 процента больше, чем в прошлом году.

По словам представителя ФПС, почтальоны предлагают жителям широкий ассортимент печатной продукции при обслуживании на дому, а вопрос содержания газетных киосков необходимо адресовать Роспечати.

Между тем у этой структуры НТО в Кургане тоже нет.

- Да, мы устанавливали киоски в Кургане, но они оказались нерентабельными, и мы их вывезли, - сообщил директор предприятия "Роспечать" (Екатеринбург) Сергей Ченцов. - Спрос был низкий, соответственно, не формировался товарооборот. В итоге заниматься этим бизнесом стало невыгодно.

По мнению Сергея Ченцова, для продажи прессы очень важно, в каком месте расположен НТО. Чтобы киоск приносил доход, он должен стоять там, где много пешеходов. Отодвинь торговую точку на 25 метров в сторону - и все, оборот резко упадет. Между тем во многих городах власти недопонимают специфику такого бизнеса, а потом удивляются: куда делись киоски?

В Екатеринбурге, по словам Ченцова, ситуация лучше. Во-первых, город крупнее, во-вторых, там более серьезные традиции: в Кургане никогда не было крупной сети распространения печатной продукции, а в столице Урала она существовала со времен "Союзпечати". Соответственно, сформировалась определенная культура. Хотя процесс сокращения точек продаж прессы идет и там, но связан он главным образом с тем, что новое поколение меньше покупает печатную продукцию.

Объективный процесс

Во втором по величине городе Курганской области Шадринске, по данным отдела потребительского рынка и развития предпринимательства горадминистрации, для реализации печатной и газетной продукции предусмотрено 8 нестационарных торговых объектов. Шесть киосков и два отдела в магазинах, принадлежащих предпринимателю Эдуарду Кутыгину. Он единственный, кто еще занимается в Шадринске таким непопулярным бизнесом. Первые киоски открыл еще в 1994 году. На те времена грех жаловаться, говорит предприниматель, сегодня же и экономика, и общество сильно изменились. С каждым годом работать все тяжелее, доходы падают, расходы растут. В результате приходится закрывать одну-две торговых точки в год.

- Существуем пока только за счет диверсификации бизнеса, - поясняет Кутыгин, - но в последнее время и это не помогает. К сожалению, для нашего вида деятельности не предусмотрены льготы. Можно, правда, условно назвать льготой возможность торговать без контрольно-кассовых машин. Но если их нет, то ЕНВД рассчитывается по более высокой ставке. В итоге выходит даже выгоднее иметь кассовый аппарат.

Вместе с тем, по мнению Эдуарда, не стоит искать виноватых в закрытии киосков - это объективный процесс. В ассоциации малоформатной торговли подтверждают: да, ситуация похожая практически по всей стране. При общем снижении доходов населения спрос на прессу, увы, падает: молодежь узнает новости в смартфоне, а традиционные читатели газет вынуждены на них экономить, чтобы купить лекарства и оплатить услуги ЖКХ.

Еще одна из причин сокращения сети НТО - дороговизна энергоресурсов. Киловатт элект­роэнергии в Зауралье стоит более семи рублей, а в киосках она расходуется не только на освещение, но и на отопление, а летом - кондиционирование. В итоге за ларек площадью 10 квадратных метров предприниматель платит как за магазин площадью 200 квадратов. Гибкости в начислении налогов и взносов для НТО нет, как и особых форм господдержки. Хотя реализацию прессы вполне можно было бы считать видом социального предпринимательства, ведь она выполняет важную просветительскую функцию.

Журнал в автомате

Тем временем в администрации Кургана считают, что пора переходить на новый формат нестационарной торговли - диверсифицированный. Как пояснила "РГ" завотделом управления массовых коммуникаций и общественных отношений аппарата Курганской гордумы Александра Широких, развитие НТО станет возможным, если наряду с продажей печатной продукции оказывать услуги общественного питания (чай, кофе, эксклюзивная выпечка), осуществлять ксерокопирование и печать фотографий, предоставление беспроводного доступа в интернет, выдачу интернет-заказов и т.д. Чтобы снизить затраты на оплату труда, можно, к примеру, установить вендинговые автоматы по продаже прессы.

- Если бизнес примет решение развивать данное направление деятельности, администрация готова рассмотреть предложения и подобрать наиболее подходящие места для размещения нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции, - заявили в мэрии.