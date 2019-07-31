Партию вакцины против кори направила Россия в Киргизию, чтобы предупредить вспышку опасного заболевания. Помощь предоставляется республике безвозмездно в рамках двустороннего сотрудничества.

Вакцина поступит в Киргизию в течение августа. Как утверждает директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, российская сторона отправила в республику более 100 тысяч доз препарата, который призван сформировать иммунитет против кори как у детей, так и взрослых. В первую очередь прививки получат люди, контактировавшие с больными.

Киргизия, по данным официальных источников, запросила помощь у России, столкнувшись с ростом заболеваемости корью. В 2018 году в республике зарегистрировано свыше тысячи случаев заражения этой инфекцией. Причем около половины заболевших - дети до года, не привитые по возрасту. В первой половине 2019-го зарегистрировано уже более 2,2 тысячи случаев заболевания. Чаще всего они отмечались в Бишкеке, Джалал-Абадской и Ошской областях.

Вместе с тем



По данным минздрава, в течение последнего месяца заболеваемость пошла на спад. Медики, в свою очередь, продолжат борьбу с опасной инфекцией, прежде всего с помощью иммунизации населения. Вакцинация, по данным специалистов, - единственный способ обезопасить себя от кори.