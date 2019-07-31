Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая

Россия с 10 августа приостанавливает ввоз семечковых и косточковых культур из Китая, сообщили в Россельхознадзоре.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая. Данное решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными карантинными для России объектами", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "РГ".

Как уточнили в Россельхознадзоре, запрет будет касаться слив, алычи, нектаринов, абрикосов, персиков, вишни, черешни, яблоки, груш, айвы.

До этого Россельхознадзор неоднократно обращался в Китай с предложением провести инспекции. Но инспекции не были проведены.

Сейчас Россельхознадзор ожидает проведения консультаций с китайской стороной, отметили в ведомстве.