Россияне стали реже оформлять завещания

В России уменьшилось количество оформленных завещаний. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию Федеральной нотариальной палаты.

По данным ФНП, за прошлый год было оформлено свыше 533 тысяч завещаний, тогда как в 2014 году их было около 609 тысяч. А в первом полугодии 2019 года к нотариусам для составления завещания обратились около 250 тысяч россиян.

В палате также напоминают, что в России появились три новых формата завещания: наследственный фонд, наследственный договор и совместное завещание семейной пары.