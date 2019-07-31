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31.07.2019 10:44
Рубрика: Власть

Россияне стали реже оформлять завещания

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России уменьшилось количество оформленных завещаний. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию Федеральной нотариальной палаты.

Фото: iStock
Проводить сделки с нотариусом можно будет удаленно

По данным ФНП, за прошлый год было оформлено свыше 533 тысяч завещаний, тогда как в 2014 году их было около 609 тысяч. А в первом полугодии 2019 года к нотариусам для составления завещания обратились около 250 тысяч россиян.

В палате также напоминают, что в России появились три новых формата завещания: наследственный фонд, наследственный договор и совместное завещание семейной пары.

Власть Право Личные документы Наследственное право
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