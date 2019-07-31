После технического совещания стал известен окончательный состав нашей женской национальной команды на турнир стартующего завтра мирового олимпийского отбора в Калининграде.

В группе "Е" выступят Россия, Южная Корея, Мексика и Канада. Только победитель однокругового соревнования получит путевку в Токио-2020. У неудачников еще останется шанс пробиться на летние Игры через январские континентальные квалификационные турниры.

За сборную России сыграют: связующие - Евгения Старцева ("Динамо-Казань"), Татьяна Романова ("Уралочка-НТМК", Свердловская обл.); нападающие (диагональные и доигровщики) - Наталия Гончарова ("Динамо" М), Ксения Парубец ("Уралочка"), Ирина Воронкова ("Локомотив", Калининград), Маргарита Курило ("Енисей", Красноярск), Мария Халецкая ("Динамо", Краснодар), Татьяна Юринская ("Заречье-Одинцово"); блокирующие - Ирина Фетисова, Екатерина Ефимова (обе - "Динамо" М), Ирина Королева ("Динамо-Казань"), Ангелина Лазаренко ("Волеро", Франция); либеро - Алла Галкина ("Локомотив"), Дарья Пилипенко ("Динамо-Метар", Челябинск). Указаны клубы на момент окончания сезона-2018/19.

Еще по ходу неудачной для нас Лиги наций, где россиянки заняли антирекордно низкое 14-е место из 16 участников, руководство Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) приняло решение откомандировать из мужской сборной к девушкам Сержио Бузато. Поэтому теперь давно работающий в России итальянский специалист - ближайший помощник главного тренера Вадима Панкова.

Увы, по ТВ матчи на Балтике не покажут. Организаторы технически не смогли обеспечить передачу сигнала. ВФВ обещает только интернет-трансляции.