Новости

Названы самые распространенные виды рака в России у мужчин и женщин 18:10
Президент Узбекистана прибыл в Минск 18:00
В Дагестане сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в служебном подлоге 18:00
Дизельный Kia Sportage останется в России 18:00
Пентагон ищет подрядчиков для развертывания вооруженных сил в Европе 17:57
Макс Фадеев прокомментировал обвинения в плагиате со стороны Пашкета 17:55
Белорусские суворовцы отправятся в российский "Орленок" 17:50
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке 17:38
Ежедневно на пути метро в Мадриде падают как минимум четыре телефона 17:33
Суворовцы сыграют классику, рок и джаз 17:31
В Мурманской области перенесли начало отопительного сезона 17:25
В Перми пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе 17:23
Компании США проектируют для саудовского принца город стоимостью $500 млрд 17:16
Житель Сочи продал 38 квартир в самострое на 95 млн рублей 17:07
Land Rover решил обновить старый Defender 17:03
Росконгресс рассказал о выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ 16:54
Под Тверью две женщины жестоко избили соперницу 16:48
Вышел трейлер фильма Скорсезе "Ирландец" с Аль Пачино, Де Ниро и Пеши 16:42
В Геленджике полиция применила оружие при задержании автомобиля 16:40
В Сибири напавший на командира экипажа авиадебошир пошел под суд 16:37
В "мост глупости" в Петербурге врезалось 170 "ГАЗелей" 16:32
Зеленский отказался от своего бюста со следами помады 16:30
Корейские болельщики требуют от "Ювентуса" 50 млн евро из-за Роналду 16:25
Новый Hyundai Creta не смог скрыться от папарацци 16:02
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
31.07.2019 16:59
Рубрика: Спорт

Балтийский шторм

Наши девушки побьются за олимпийскую путевку в Калининграде
Текст: Илья Трисвятский
После технического совещания стал известен окончательный состав нашей женской национальной команды на турнир стартующего завтра мирового олимпийского отбора в Калининграде.

В группе "Е" выступят Россия, Южная Корея, Мексика и Канада. Только победитель однокругового соревнования получит путевку в Токио-2020. У неудачников еще останется шанс пробиться на летние Игры через январские континентальные квалификационные турниры.

Фото: Михаил Синицын.
Карасев: У нашей сборной есть талант, желание и безбашенность

За сборную России сыграют: связующие - Евгения Старцева ("Динамо-Казань"), Татьяна Романова ("Уралочка-НТМК", Свердловская обл.); нападающие (диагональные и доигровщики) - Наталия Гончарова ("Динамо" М), Ксения Парубец ("Уралочка"), Ирина Воронкова ("Локомотив", Калининград), Маргарита Курило ("Енисей", Красноярск), Мария Халецкая ("Динамо", Краснодар), Татьяна Юринская ("Заречье-Одинцово"); блокирующие - Ирина Фетисова, Екатерина Ефимова (обе - "Динамо" М), Ирина Королева ("Динамо-Казань"), Ангелина Лазаренко ("Волеро", Франция); либеро - Алла Галкина ("Локомотив"), Дарья Пилипенко ("Динамо-Метар", Челябинск). Указаны клубы на момент окончания сезона-2018/19.

Еще по ходу неудачной для нас Лиги наций, где россиянки заняли антирекордно низкое 14-е место из 16 участников, руководство Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) приняло решение откомандировать из мужской сборной к девушкам Сержио Бузато. Поэтому теперь давно работающий в России итальянский специалист - ближайший помощник главного тренера Вадима Панкова.

Увы, по ТВ матчи на Балтике не покажут. Организаторы технически не смогли обеспечить передачу сигнала. ВФВ обещает только интернет-трансляции.

Спорт Волейбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
Путин поручил увеличить количество грантов для студентов
Памфилова: Жалобы по выборам в Мосгордуму рассмотрим объективно и открыто
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам
Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая