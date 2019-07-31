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31.07.2019 16:48
Рубрика: Экономика

Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России

Текст: Игорь Зубков
Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Это объясняется главным образом поступлением на рынок продукции нового урожая. Сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию за неделю составило в среднем 0,9%, в том числе на огурцы - 4%, картофель - 3,3%, морковь - 3,2%, лук - 2,5%. Также за указанную неделю цены на сахар-песок снизились на 1,2%, масло подсолнечное - на 0,3%, колбасы полукопченые, сосиски, сардельки, маргарин и крупу гречневую - на 0,2%.

Фото: istock
МЭР сохранило прогноз годовой инфляции ниже 4 процентов

Вместе с тем за этот же период помидоры стали дороже на 1,7%, пшено - на 0,6%, яйца куриные - на 0,5%, свинина и мясо кур - на 0,4%, рыба мороженая и вермишель - на 0,3%, консервы мясные, масло сливочное, сметана, творог жирный и рис - на 0,2%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.

"Недельная инфляция в июле была достаточно волатильной, поэтому пока делать выводы о трендах рано, - отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов в своем Телеграм-канале MMI. - Тем не менее, если в первые недели августа мы увидим сохранение дефляции, то вопрос со снижением ставки на сентябрьском заседании ЦБ, по-видимому, можно будет считать решенным".

Банк России объясняет продолжающееся замедление инфляции слабым потребительским спросом, а также временными факторами, к которым, помимо более раннего поступления нового урожая, относит укрепившийся с начала года рубль.

Последний раз дефляция в России, также связанная с поступлением нового урожая, отмечалась в 2017 году.

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