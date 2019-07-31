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31.07.2019 23:29
Рубрика: Экономика

Переоценка ценника

В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 168(7926)
Росстат впервые за два года зафиксировал недельную дефляцию. На неделе с 23 по 29 июля потребительские цены снизились на 0,1 процента, сообщило ведомство.

Главная причина дефляции - поступление на рынки плодоовощной продукции нового урожая. Последний раз дефляция в России, также связанная с поступлением нового урожая, отмечалась в 2017 году.

Сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию за указанную неделю составило в среднем 0,9 процента. В том числе огурцы подешевели в среднем на 4 процента, картофель - на 3,3 процента, морковь - на 3,2 процента, лук - на 2,5 процента. Также с 23 по 29 июля цены на сахарный песок снизились на 1,2 процента, подсолнечное масло - на 0,3 процента, полукопченые колбасы, сосиски, сардельки, маргарин и гречневая крупа подешевели на 0,2 процента.
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За тот же период помидоры стали дороже на 1,7 процента, пшено - на 0,6 процента, куриные яйца - на 0,5 процента, свинина и мясо кур - на 0,4 процента, мороженая рыба и вермишель - на 0,3 процента, мясные консервы, сливочное масло, сметана, жирный творог и рис - на 0,2 процента. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо поднялись на 0,1 процента.

"Важно отметить, что ранний урожай овощей - один из временных факторов замедления инфляции, в июне действовали и такие факторы, как эффект базы на топливном рынке и укрепление рубля. В ближайшие месяцы определенные риски для ценовой динамики могут формироваться со стороны зернового рынка: из-за погодных условий эксперты понижают прогнозы урожая зерновых", - указывал ранее Банк России в обзоре по инфляции.

Годовая инфляция к 22 июля находилась на отметке около 4,6 процента, указывал Банк России. По прогнозу регулятора, по итогам 2019 года она составит 4,2-4,7 процента.

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