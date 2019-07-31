Два года гастролей, более 9 млн зрителей и 120 городов мира - масштаб этого культурного марафона. В мире говорят о новых "Русских сезонах", крупнейшем фестивале, названном в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева.

В 2020 году "Русские сезоны" пройдут во Франции, Бельгии и Люксембурге. В 2021-м отправятся в обе Кореи - Южную и Северную, а в 2022-м - в Скандинавию: с ведущими творческими коллективами России познакомятся в Дании, Швеции и Норвегии.

Главная задача "Русских сезонов" - качественное изменение культурных связей в мире

Среди участников - Большой, Мариинский, Александринский театры, Третьяковская галерея, Русский музей. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года в Германии, более 400 художественных событий в 80 городах: выставки, спектакли, концерты симфонической музыки, кинопремьеры, гастроли народных коллективов, цирковые и арт-проекты.

В первый год "Русские сезоны" собрали более 3,5 млн человек в Японии. В 2018 году фестиваль принимала Италия, установившая новый рекорд посещаемости - 6 млн зрителей в 74 городах. "После почти трехсот мероприятий в Италии мы не могли вовремя завершить "Русские сезоны", потому что зарубежные коллеги просили: "Продлите еще хотя бы на месяц", - рассказала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, возглавившая оргкомитет масштабного культурного проекта, инициированного правительством РФ и министерством культуры. - История у "Русских сезонов" давняя - они начались в 1906 году. А в наше время были возрождены, и в Германии идут уже третьи "Сезоны". Главным итогом, надеюсь, будет новый зритель, новый уровень взаимопонимания между нашими народами. Ведь цель возрождения "Русских сезонов" - это качественное изменение культурных и гуманитарных связей в мировом пространстве и, конечно, появление новых великих произведений культуры".

Под ее председательством прошло заседание оргкомитета "Русских сезонов", на котором вице-премьер правительства России сообщила о некоторых изменениях в формате. "Если раньше наше планирование "Русских сезонов" ограничивалось одним перспективным годом, то теперь мы перешли на трехлетнее планирование, чтобы нашим музеям и театрам было легче готовиться. Многие проекты переросли в постоянные фестивали, которые реализуются в странах уже с помощью местного бизнеса. В Японии, например, хотели бы видеть спектакли МХТ имени Чехова... Такие диалоги, которые развиваются и дальше уже после проведения "Русских сезонов", говорят о том, что наша культура востребована. И для нас это очень привлекательный проект", - подчеркнула Ольга Голодец.

Культурными послами "Русских сезонов" выступали худрук Александринского театра Валерий Фокин, режиссер Андрей Кончаловский, пианист Борис Березовский, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. Режиссеру Валерию Фокину удалось продлить культурный вектор японских "Русских сезонов" на несколько лет - до международной Театральной олимпиады-2019, которая в этом году проходит в России и Японии. "Каждая страна дает новые вызовы, и это обогащает режиссера, - отмечал Валерий Фокин. - Понять контекст страны, контекст театра: что собой он представляет, какое место занимает в городе, в мире... Это важные вызовы - когда ты должен сделать спектакль для зрителя другой страны с пониманием их обстоятельств, но при этом, чтобы это был твой Гоголь, твой Достоевский, твой Вампилов…".

Послами "Русских сезонов" 2020 года во Франции станут гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и ректор Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина Семен Михайловский.

Одним из ярких событий "Русских сезонов" в Германии стал показ спектакля Мариинского театра "Симон Бокканегра" на фестивале в Фестшпильхаусе. В Баден-Баден, в самый большой оперный театр Германии и второй по величине концертный зал Европы, съезжались зрители не только из немецких городов, но и из соседних стран. В зал на 2500 мест билеты на спектакль Мариинки было не достать. Оперу Верди, по историзму сопоставимую с "Борисом Годуновым" Мусоргского, исполняли звезды мировой академической сцены: Пласидо Доминго в партии Симона Бокканегры, Ферруччо Фурланетто, Роман Бурденко и Татьяна Сержан, божественно певшая в этой самой "мужской" опере Верди, где есть лишь одна женская партия. Дирижировал Валерий Гергиев. Из уст Пласидо Доминго особенно символично звучали фразы арии вердиевского героя: "Я взываю о мире, я взываю во имя любви" - вполне в духе культурной дипломатии XXI века.

Задачи "Русских сезонов" - способствовать взаимодействию государственных, общественных и предпринимательских организаций в сфере культуры - в тот вечер оказались выполнены. В числе зрителей были и участники проходившей в Баден-Бадене встречи представителей бизнес-сообществ России и Германии. И там прозвучали не только высокие ноты, но и выразительные цифры: товарооборот между Германией и Россией за 2018 год составил 62 миллиарда евро. А это самый высокий показатель за историю современных российско-германских отношений.