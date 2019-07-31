Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля

Сбербанк понизил среднегодовой курс доллара за 2019 год с 68,5 до 64,5 рубля, следует из обновленного макропрогноза в презентации группы банка к отчетности по МСФО за второй квартал текущего года.

Предыдущий прогноз Сбербанка был сделан в декабре 2018 года. Таким образом, Сбербанк учел состоявшееся с начала года укрепление рубля и не ожидает сколько-нибудь значительного его ослабления до конца года.

На 2020 год Сбербанк также прогнозирует более сильный рубль, чем ранее: прогноз пересмотрен с 69 до 65 рублей за доллар.

Прогноз по ключевой ставке Банка России скорректирован с 7,5 до 7% на конец 2019 года, что означает еще одно снижение ставки на 25 базисных пунктов (по ожиданиям рынка оно может состояться уже в сентябре). Это отражает существенное замедление инфляции, по оценке Сбербанка она составит 4,2% по итогам года (прежний прогноз - 4,8%).

Ухудшен только прогноз по росту ВВП - 1% вместо 1,4%, ожидавшихся ранее. Это учитывает слабые результаты экономики в первом полугодии.