Секретная служба США возведет четырехметровый забор вокруг Белого дома

Секретная служба США, которая отвечает за охрану Белого дома, установит вокруг резиденции американского президента новый забор. Прежний в настоящее время начали демонтировать.

Забор на Пенсильвания-авеню закрыли сплошным ограждением, за которым ведется разбор конструкции, передает РИА Новости. Проект новой ограды начал разрабатываться еще в 2014 году. Она будет выше предыдущей в полтора раза, высота металлической конструкции составит четыре метра.

Увеличить высоту забора было необходимо для повышения уровня безопасности. Нарушители неоднократно перелазили конструкцию и проникали на территорию резиденции американского лидера. До середины прошлого века она даже не была огорожена забором.

Наиболее популярны попытки перебраться через забор и пробежать несколько десятков метров до Белого дома. Большинству это не удается, поскольку охранники обычно успевают перехватить "спринтера" на пути к зданию. Но в 2014 году у Омара Гонсалеса - ветерана войны в Ираке с ментальными отклонениями это получилось. Он не только добежал до входа, но и, оттолкнув охранников, пробежался по большей части помещений первого этажа. В кармане у него нашли небольшой нож. Нередки в истории попытки протаранить ограждение на машине, а также случаи стрельбы по Белому дому.