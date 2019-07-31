Следующее заседание контактной группы по Украине пройдет 21 августа

Следующее заседание участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет 21 августа в Минске. Об этом стало из источников в МИД провозглашенной Донецкой народной республики 31 июля после заседания в белорусской столице ТКГ. "Заседание контактной группы завершилось. Следующая встреча в Минске состоится 21 августа 2019 года", - кратко подтвердили в МИД ДНР.

По итогам заседания ТКГ, отвечая на вопросы журналистов, полномочный представитель Российской Федерации на переговорах Борис Грызлов подчеркнул, что режим тишины на востоке Украины с 21 июля в основном соблюдается. По его данным, существенно снизилось и количество обстрелов.

"На сегодняшнем заседании контактной группы представители ОБСЕ подтвердили снижение количества обстрелов вдоль линии соприкосновения. Объявленное перемирие, подкрепленное заявлением контактной группы и конкретными мерами усиления режима прекращения огня, дало свои положительные результаты. Мы с удовлетворением констатируем, что режим тишины в основном соблюдается с 21 июля 2019 года", - резюмировал Грызлов.