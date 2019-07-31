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31.07.2019 22:47
Рубрика: В мире

СМИ сообщили о смерти сына и наследника бен Ладена

Текст: Максим Макарычев

В Белом доме получили сведения о смерти сына и потенциального преемника лидера "Аль-Каиды" (группировка запрещена в РФ) Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на трех официальных лиц американской администрации.

При этом источники отказались предоставить подробности о том, где и когда умер Хамза бен Ладен, или сыграли ли в этом свою роль Соединенные Штаты. На вопрос журналистов, есть ли у американской администрации информация о том, что Хамза мертв, президент Дональд Трамп сказал: "Я не хочу это комментировать".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Последнее публичное заявление Хамзы бен Ладена было опубликовано на ресурсах "Аль-Каиды" в 2018 году. В этом сообщении он угрожал Саудовской Аравии и призвал народ Аравийского полуострова к восстанию.

Хамза бен Ладен, как полагают, родился в 1989 году. Его отец переехал в Афганистан в 1996 году и объявил войну США. Хамза стал появляться в пропагандистских видеороликах "Аль-Каиды". Усама бен Ладен руководил операциями против западных целей, кульминацией которых стало 11 сентября 2001 года, когда произошли нападения на нью-йоркский Центр международной торговли ("Башни-близнецы") и Пентагон.

Напомним, что американские "Морские котики" убили Усаму бен Ладена в 2011 году во время рейда на его имение в пакистанском Абботтабаде. При этом Хамзы не было рядом с отцом, его местоположение было загадкой для американских спецслужб. Вместе с тем в письмах, изъятых в резиденции "террориста номер один", говорилось о том, что старший бен Ладен хотел, чтобы его сын присоединился к нему в Абботтабаде, и готовил его как будущего лидера группировки.

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В сентябре 2017 года эксперт по борьбе с терроризмом и бывший агент ФБР Али Соуфан сказал: "Хамза готовится к руководящей роли в организации, которую основал его отец, и вероятно, будет положительно воспринят рядовыми джихадистами".

В феврале этого года государственный департамент США объявил, что заплатит до миллиона долларов за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена. В госдепе назвали младшего бен Ладена "новым лидером Аль-Каиды", который "угрожает нападениями на Соединенные Штаты и их союзников".

Впрочем, некоторые эксперты скептически отнеслись к информации о смерти Хамзы бен Ладена с учетом того, сколько раз "хоронили" его отца.

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