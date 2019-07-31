СМИ: В США будут эксгумированы останки гангстера Джона Диллинджера

Гангстер Джон Диллинджер (в центре) позирует с прокурором Робертом Эстиллом (слева) в тюрьме в Краун-Пойнте, штат Индиана, 1934 г. Фото: AP Photo

Останки знаменитого американского гангстера Джона Диллинджера будут эксгумированы в сентябре. Соответствующее разрешение выдано властями штата Индиана по запросу племянника преступника.

Причины для извлечения останков не называются. Об этом пишет газета Indianapolis Star, отмечая, что для проведения эксгумации нужно будет извлечь из земли глыбу бетона. Дело в том, что во время похорон родственники гангстера, озабоченные тем, что его останки могут быть похищены, положили на гроб около 2,5 тонны бетона, пишет РИА Новости.

По данным телеканал Fox News, процедура должна быть проведена до 16 сентября. После ее завершения останки будут вновь захоронены.

Джон Диллинджер возглавлял список самых разыскиваемых преступников США. По данным полиции, преступная группировка под его руководством причастна к ограблениям банков, нападениям на полицейские участки и убийству 10 человек.

В 1934 году 31-летний Диллинджер был застрелен агентами ФБР в Чикаго. На церемонию прощания с гангстером в его родном штате Индиана собралось более 10 тысяч человек. Он похоронен на кладбище в Индианаполисе.