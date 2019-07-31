Пластик или стекло - вот в чем вопрос

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины площадью свыше 200 метров иметь в ассортименте два вида минералки и два вида питьевой воды в стеклянной бутылке. У покупателя есть выбор - брать воду в дешевой пластиковой упаковке или поддержать рублем ее экологичную альтернативу. А что выбирают наши российские читатели?

Не все готовы заплатить за экологическую тару. Фото: Сергей Михеев

Григорий Маркин, экономист, Ставрополь:

- Если покупать в экологической таре, то это ощутимо бьет по карману. Необходимо наладить переработку вторсырья. Лично я пластиковую тару собираю отдельно и выбрасываю в специальные контейнеры, которые в Ставрополе появились с недавних пор. Чувствую свой вклад в общее дело.

Вера Жир, завотделом библиотеки, г. Топки, Кемеровская область:

- Хорошую, качественную минеральную воду известных марок я предпочитаю покупать в стеклянной таре. Несмотря на то, что она обходится намного дороже. Да и весит стекло больше, чем пластик - сумки тяжелее получаются. А вот питьевую воду приобретаю в пластиковой упаковке, как правило, пятилитровой. Учитывая потребности нашей семьи, стекло в этом случае будет слишком уж накладно. Хотя я слышала, что пластик негативно влияет на организм.

Андрей Мартыненко, менеджер, Самара:

- Инициатива, на мой взгляд, нежизнеспособная. Ведь за "экологию" людям реально придется прилично заплатить, поскольку воду они пьют каждый день. И второй момент - оборот стеклянной тары. Надо наладить ее прием там, где человек эту бутылку воды купил.

Евгений Чистяков, предприниматель, Калининград:

- У нас, как ни странно, более экологичной тарой являются пластиковые бутылки: их можно сдать на переработку. Но я, конечно, буду только приветствовать, если стеклянные бутылки заживут второй жизнью.

Ксения Полякова, продавец-консультант, Петрозаводск:

- В основном наши покупатели берут питьевую воду в пятилитровых пластиковых емкостях, как правило, карельскую. Она дешевле. Что касается минералки, то спрос на нее не очень большой. Да и расфасована она в пластиковые бутылки по полтора литра. В среднем стоимость от 32 до 70 рублей за бутылку. Грузинская минеральная вода продается в стеклянных бутылках. Но она вдвое дороже.