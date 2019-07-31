"Спартак" объявил об уходе Луиса Адриано в "Палмейрас"

"Спартак" благодарит игрока за вклад в победы последних лет и желает успехов в новом клубе", - говорится в сообщении клуба, который также опубликовал видеозапись, где запечатлены голы Луиса Адриано за "красно-белых".

Луис Адриано перешел в "Спартак" в январе 2017 года из итальянского "Милана". В общей сложности в составе "красно-белых" он провел 79 игр и забил 25 мячей, став вместе с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее "Палмейрас" объявил о подписании контракта с Луисом Адриано сроком на четыре сезона. В прессе сообщалось, что 32-летний форвард достался новому клубу бесплатно, так как он договорился со "Спартаком" о расторжении соглашения, отказавшись от причитающейся ему зарплаты. Согласно договоренности между клубами, "красно-белые" получат 50% от следующего трансфера Луиса Адриано.