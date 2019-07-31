Онкологов встревожила статистика смертности россиян от рака легких

Онкологи озвучили тревожную статистику, отображающую смертность больных с раком легких. Ее приводит РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе, директора НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей "НМИЦ онкологии имени Блохина" Минздрава России Константина Лактионова.

По его словам, каждый второй пациент, у которого диагностируется рак легкого, умирает в первый же год после того, как был поставлен страшный диагноз. Константин Лактионов также уточнил, что по этому показателю рак легкого опережает другие патологии.

"Цифры печальные, но их надо озвучить. Половина пациентов, которым будет установлен диагноз рак легкого, умрет в течение первого года от постановки диагноза", - рассказал Лактионов.

Между тем гендиректор "Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава России Виталии Омельяновской назвала среднюю продолжительность жизни россиян с раком легкого. Она составляет около 65 лет.